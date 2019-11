Neyi İstiyorsan Onu Takdir Et

Son yıllarda çekim yasasıyla ilgili çalışmalar yaparak pek çok insan hayatında olumlu değişikler yaratmanın peşinde. Kimileri bunu başarıyor kimileri de tam tersi yönde gitmeye devam ediyor. Bu yazıyı okuyorsan sen de çekim yasasını kullanmak isteyenlersen birisin. Ve yazımın başlığı da çekim yasasını harekete geçirmenin birinci kuralı. Ne istiyorsan onu takdir et :) böylelikle gönülden yapacağın takdir seni kıtlık bilincinden bolluk bilincine götürecektir. Çünkü bir şeyi istiyorsan o sende yok demektir. Bu da kıtlık bilincidir ve o konuda yokluğu kendine çekmeye devam edersin. Oysa o istediğin şey her ne ise (daha iyi bir iş, ev, aşk ilişkisi, başarı...) ona sahip olanları gördüğünde onları takdir edersen bolluk enerjisine geçmeye başlarsın. Eğer onları kıskanırsan, görmezden gelirsen, içerlersen ya da onların bunu hak etmediğini düşünürsen tam tersi yönde çekim alanı oluşturursun yani kıtlık bilincine girersin. Tabiki sadece takdir etmek yeterli değil :) Çekim alanıyla ilgili çalışmaları sıralayacak olursak;

Hayatına çekmek istediğin her ne ise

- Sahip olanları takdir et

- Olmuş gibi hayal et

- Olacağına gönülden inan

- Zamana karışma, serbest bırak

- Şimdiki zaman ve geniş zaman diliyle olumlamalarını yap

- Çekmek istediğin her ne ise o olmuş gibi seçimler, eylemler içinde ol.

- Bütün bunları yaparken olmasını istediğin her ne ise onunla ilgili olumsuz bir inancın olup olmadığını fark et. Eğer ters bir inanç varsa her zaman o kazanır. Çünkü olumsuz bir inancın varsa yukarıdaki maddelerin hiç birini gönülden zaten yapamazsın. Sadece yaptığını sanırsın :)

Evet bütün bunları yapmak kolay değil ama mümkün. Hemen şimdi istediğin her ne ise onu ve ona sahip olanları takdir ederek ve onlar için devamını ya da daha fazlasını dileyerek başlayabilirsin. Kendine 21 gün zaman tanı ve sadece takdir etmeye odaklan böylelikle bolluk bilincine geçerek diğer maddeleri daha kolay yapabileceksin. Eğer bir yerlerde takılıp ilerleyemiyorsan Yaşam Koçluğu veya NLP Seanslarına katılabilirsin. Koç sana ne yapacağını söylemez kendin için en doğru olanı bulmana yardımcı olur. NLP Uzmanı da senin kendi zihin işleyişini anlamana ve olumlu yönde değiştirebilmene yardımcı olur. Düzenli bireysel çalışmalar sonucunda da kendinin yaşam koçu ve NLP uzmanı olursun :)

