NLP Size Ne Sağlar?

• Nlp dış dünyayı nasıl algıladığınızı, duygu-düşünce-davranış sisteminizin nasıl çalıştığını anlamanızı sağlar.

• Geçmişten gelen kodlamalarınızın sizi nasıl etkilediğini fark etmenizi ve işe yaramayan düşünce ve duygularınızı değiştirebilmenizi sağlar.

• Düşünce ve davranış esnekliği sağlar.

• Düşünce ve konuşma dilinizi yeni kelime ve yeni kalıplarla değiştirerek bilinçaltınızı olumlu yönde yeniden programlayabilmenizi sağlar.

• Olumsuz hatıralarınızı nötralize edebilmenizi ya da olumluya çevirebilmenizi sağlar.

• Daha hızlı ve kolay öğrenmenize yardımcı olur.

• Olumlu düşünce ve davranışlar geliştirebilmenizi sağlar.

• Özgüven ve özdeğer artışı sağlar.

• Beden farkındalığı ve beden kontrolü yapabilmenize yardımcı olur.

• Öğrenme ve çalışma performansınızı arttırır.

• Kendinize ve dünyaya karşı olan bakışınızı olumlu yönde değiştirir.

• Kendinizi ve başkalarını daha iyi anlamanızı ve daha yüksek kalitede iletişim kurmanızı sağlar.

• Korku, kaygı ve stres seviyenizi düşürebilmenize yardımcı olur.

Eğer NLP uygulamasını öğrenirseniz zihninizi yönetebilirsiniz. Aksi takdirde zihniniz sizi yönetecektir. Katıldığınız NLP seanslarında yaşam kalitenizi arttıracak size en uygun uygulamaları yaparsanız öğrendiğiniz her bir teknik tüm hayatınız boyunca kullanabileceğiniz bir yöntem olarak sizde kalacaktır. NLP herkes için bir ihtiyaçtır çünkü zihninin nasıl çalıştığını ve onu nasıl yönetebileceğini bilmek her insanın en doğal hakkıdır. Umarım en kısa zamanda okullarda ders olarak okutulmaya başlanır. NLP desteği aldığınızda sadece kendinize fayda sağlamazsınız. Eşinize, çocuklarınıza ya da arkadaşlarınıza da fayda sağlarsınız. Kendinize yapacağınız en iyi yatırımlardan biri NLP öğrenmektir.

ICF PCC Profesyonel Koç & NLP Eğitmeni

Arzu Bıyıklıoğlu

NLP Uzmanı ve Yaşam Koçu



+90-543-655-50-51

www.arzubiyiklioglu.com



