Yaşam Koçları Ne Yapar?

- Koçluk teknikleriyle sizi hayatınızda olup bitenin dışına çıkarıp resmin tamamını görmenizi sağlar.

- Duygu, düşünce ve davranışlarınıza bir üst boyuttan bakmanızı sağlayarak farkındalığınızı arttırır.

- Güçlü sorular sorarak bugüne kadar hiç düşünmediklerinizi düşünmenizi sağlar.

- Bakış açınızı genişletmenizi ve seçeneklerinizi arttırmanızı sağlayarak zihinsel esneklik kazanmanızı sağlar.

- Kendiniz için en doğru hedefi bulmanızı (Eğer bulduysanız bu hedefi parlatmanızı) sağlar.

- İçsel motivasyon kaynaklarınızı bulmanıza yardımcı olur.

- Hedefinize ulaşmak için atacağınız doğru adımları bulmanıza yardımcı olur ve harekete geçmenizi destekler.

- Planlı bir gelişim ve değişim sürecinde size rehberlik eder.

- İçsel kaynaklarınıza ulaşıp potansiyelinizi açığa çıkarmanıza yardımcı olur.



Ayrıca profesyonel bir koç tüm bunları yaparken; Size akıl vermez, yargılamaz ya da egonuzu besleyecek bir davranışta bulunmaz. Koç sadece ayna ve kaldıraç görevinde size destek verir. İşte bu yüzden profesyonel bir koçluk alarak değişim yaratmış iseniz kalıcı bir değişim elde edersiniz. Çünkü yapan da başaran da SİZSİNİZ.



ICF Yaşam Koçu & NLP Uzmanı

Arzu Bıyıklıoğlu