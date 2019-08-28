Aşk aramayı bırakınca mı gelir? Aşkı ne zaman buluruz?

Birçok insan aşkı aramak için harekete geçer ve bazen kendini bu konuda şartlar. Özellikle kadınlar, biriyle birlikte olma ihtiyacını yoğun olarak hissederler. İnsanların muhtaçlıkları ve ümitsizlikleri, aşka olan hassaslıklarını gösterir. Yalnızca tek bir problem var; muhtaçlık ve ümitsizlik çekici değildir. Kolaylıkla partner bulabilen insanların neden genellikle arayış içerisinde olmayanlar olduğunu bilmek ister misiniz? Listelediğimiz maddeleri hayatınıza uygulamaktan vazgeçtiğiniz takdirde aşk sizi bulacaktır. İşte o maddeler...

Herkesi potansiyel sevgili olarak değerlendirmeyin

Bir erkek, kadının ümitsizliğini sezebilir ve hiç kimse daha ilk buluşmada potansiyel bir hayat arkadaşı olarak değerlendirilmeyi istemez. Bu yüzden biraz rahatlamaya bakın ve kendiniz olun.

Ümitsizlik, özgüveninizi etkilemesin

Ümitsizlik ve muhtaçlık, zayıflığın ve düşük özgüvenin işaretleri olarak görülebilirler. Bir kişi, eş bulma konusunda çaresizliğe düştüğünde, konuşurken fazlasıyla ve zamansız bir şekilde şeffaf olduğunu fark etmeyebilir. Daha ilk buluşmanızda, karşınızdakine hayat hikâyenizi ve özel hayatınızı anlatmak zorunda değilsiniz. İnsanın çekiciliğinin bir kısmı, gizemliliğinden gelir.

Aşk, onu aramayı bıraktığınızda ortaya çıkar

Başka arayışlarla ve işlerle uğraşmaya odaklandığınızda çevrenize kendinden emin bir hava yayarsınız. Kişisel gelişiminize odaklanmanız, sizi yalnızca daha iyi bir insan yapmaz; aynı zamanda da daha iyi bir potansiyel hayat arkadaşı yapar. Bu izlenimi yaratan, kişinin karakteridir ve çekici bir özgüven hissi yaratır.

Aşkı zorlamayın!

Kader aracılığıyla aşık olmak ve iki insanı eşleşmeleri için zorlamamak, partner arayışı içerisinde olmaya kıyasla daha ödüllendirici ve uzun sürelidir. Doğru kişinin hayatınıza şans eseri girmesine izin vermek, herkesi potansiyel “doğru kişi” olarak görmekten daha az yorucudur. Sahte ve zoraki bir şeye kıyasla aşkın sizi bulmasına izin vermek daha az stresli ve daha çok ilahi bir eşleşmedir.

Sürekli beklenti içinde olmayın

Sürekli bir aşk arayışı içerisinde olmak, yeni tanıştığınız insanlar hakkında objektif olabilme yeteneğinizin körelmesine yol açar. Nesnelliğiniz azaldığında bir insanın sizin için doğru kişi olup olmadığını nasıl ayırt edebilirsiniz ki? Bir süre sonra herkes iyi birer seçenek gibi görünür; çünkü siz öyle olmalarını istiyorsunuz. Doğru kişi olduklarından değil.

Aşkı bulmak, bir yük haline gelmemelidir

Aşkın doğal yollarla oluşmasına izin vermek, doğru insanı bulmanızı kesinlikle hızlandıracaktır. Aramayı bıraktığınızda doğru kişi beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar. Aşk, bir çeşit yük değil; eğlence olmalıdır.

Sabır, doğru kişiyi karşınıza çıkaracaktır

Ümitsizce aşk arayışı içerisinde olduğunuzda karşılaşacağınız her tür sorunla başa çıkma ihtimaliniz çok yüksek. Doğru kişiyi bulmanın anahtarı sabırdır. Aceleci olmak, yanlış kişiye âşık olmak gibi hassas bir duruma sürüklenmenize yol açabilir.