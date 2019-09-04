‘Aşk Geçmişim’ oyunu 15 Ekim’de seyirciyle buluşuyor

Pangea ve Tatlı Ekşi Tiyatro’nun ortak prodüksiyonu olarak sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen ‘Aşk Geçmişim’ oyunu, UNIQ İstanbul’da provalarını sürdürüyor. Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun yer aldığı oyunun yönetmen koltuğunda Tuğrul Tülek oturuyor.



Ödüllü İskoç yazar D.C. Jackson’ın yazdığı anti-romantik komedi tarzındaki oyun, Ekim ayında İstanbul’un en büyük tiyatro sahnesi UNIQ Hall’de tiyatro tutkunlarının karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Oyun, kurumsal bir şirkette yeni işe giren Tom ve aynı şirkette çalışan Amy’nin başından geçen olayları, kırık dökük aşk yaşamlarını dinamik ve eğlenceli bir üslupla konu alıyor. Oyuncuların her birinin en az 6 ayrı karakteri oynadığı oyunda, Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu‘nun komedi performansları sanatseverler tarafından merakla bekleniyor.

Oyun ile ilgili tüm bilgilere; Uniqentertains sosyal medya hesaplarından, Uniqistanbul.com adresinden, oyunun 15 Ekim prömiyer biletlerine de Biletix.com adresinden ulaşılabiliyor.