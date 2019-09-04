Aşkta yanılgılar olabilir

Bugün ne yapılabilir? Bugün Venüs ve Neptün karşı karşıya geliyor. Böyle zamanlarda aşkta ve başkalarından beklentilerimizde fazla hayalci bir tutum yüzünden yanlış kararlar verebiliriz. Özellikle duygusal alanda sınırlarımızı daha iyi korumaya çalışalım. Yanlış anlamalar her konuda hayal kırıklığına neden olabilir. Bugünlerde duygusal krizler ve bizi gereksiz yere zorlayan durumlarla karşılaşabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerini daha iyi değerlendirmek mümkün. Daha destekleyici koşullar bulabiliriz. Ancak bugün yanlış değerlendirmeler ve gereksiz bir inatlaşma yüzünden yeteri kadar akılcı davranamayabiliriz. Annemizle ya da aile üyeleri ile ilgili konularda daha sakin ve anlayışlı bir tutum içinde olmaya bakalım. Mücadele içindeyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/ Hareket Bugün bazı gerginlikler içerisinde olabiliriz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket ya da diğer adıyla Dünya günündeyiz. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan ani değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.