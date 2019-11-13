Aşkta yanılma tehlikesi

Bugün ne yapılabilir? Bugün İkizler burcundaki Ay, Venüs ile karşı karşıya geldiğinde sohbetler, konuşmalar daha çok karşımıza gelebilir. Tembellik ya da dağınıklıklar da var. Hayatın güzel yönlerine zaman ayırabiliriz. Ancak bazı dedikodular ya da yanlış bilgilere karşı da hazırlıklı olalım. Özellikle akşam saatlerinde daha boş verici ya da sorumsuz tavırlarla karşılaşabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Gün içinde hareket ve yenilik arayışı içindeyiz. Çok konuşabiliriz ancak iş eyleme geldiğinde aynı kararlılığı sürdürmemiz zor olabilir. Güzel sanatlar, insan ilişkilerine yönelik uğraşlar hayatımıza renk getirebilir. Bugün aşkta da yanılgılar ya da kendi kendimizi kandırdığımız durumlar ortaya çıkabilir. Değerlerimizi korumaya özen gösterelim.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Fırtına Yeni bir döngüye giriyoruz. Takvime göre Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.