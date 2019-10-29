Aşkta yeni adımlar

Bugün ne yapılabilir? Yeniayın enerjisi devam ederken kendimizi daha güçlü ve kararlı hissedebiliriz. Akrep temaları olan derinlik ve araştırma isteği öne çıkmakta. Bugün Ay Venüs’e doğru ilerlerken, kadınlara yönelik konularda daha çok şey yapılabilir. Aşk ve ilişkilere de odaklanabiliriz. Ancak bu konularda biraz daha sakin ve ısrarcı olmamak daha yararlı olacak.

Nelerden kaçınmalı? Gün boyunca sezgiler bize yardımcı olabilir. Yakın beraberliklerde daha yapıcı olmaya, ortak imkanları kullanmaya bakalım. Özellikle akşam saatlerinde daha fazla iletişim, yeni düşünceler ve görüşmeler vurgulanmakta. Saat 20:34 sonrasında ise gelip geçici düşünceler, henüz net olmayan istekler dikkat çekmekte.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/ Gece Gece karanlığı ve derin düşünmeyi anlatır. Akılcı ve mücadeleci olmak gerekebilir. Bugün kendi iç sesimizi dinlemeye özellikle önem vermeliyiz.