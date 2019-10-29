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29.10.2019 - 00:00 |

Aşkta yeni adımlar

Yeniayın enerjisi devam ederken kendimizi daha güçlü ve kararlı hissedebiliriz.

Aşkta yeni adımlar

Bugün ne yapılabilir? Yeniayın enerjisi devam ederken kendimizi daha güçlü ve kararlı hissedebiliriz. Akrep temaları olan derinlik ve araştırma isteği öne çıkmakta. Bugün Ay Venüs’e doğru ilerlerken, kadınlara yönelik konularda daha çok şey yapılabilir. Aşk ve ilişkilere de odaklanabiliriz. Ancak bu konularda biraz daha sakin ve ısrarcı olmamak daha yararlı olacak.  

Nelerden kaçınmalı? Gün boyunca sezgiler bize yardımcı olabilir. Yakın beraberliklerde daha yapıcı olmaya, ortak imkanları kullanmaya bakalım. Özellikle akşam saatlerinde daha fazla iletişim, yeni düşünceler ve görüşmeler vurgulanmakta. Saat 20:34 sonrasında ise gelip geçici düşünceler, henüz net olmayan istekler dikkat çekmekte.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/ Gece Gece karanlığı ve derin düşünmeyi anlatır. Akılcı ve mücadeleci olmak gerekebilir. Bugün kendi iç sesimizi dinlemeye özellikle önem vermeliyiz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Ortaklı para durumlarında sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Finansal konularda yenilenmeye gideceğiniz zamanlar var. Endişe yaratan durumların üzerinde çalışarak daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi yorabilir. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınıza daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizde sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Öğleden sonra paylaşımlarınızda daha fazla derinlik arayabilirsiniz.  Uğraştığınız konularla ilgili eksikleri kapatmak ve daha iyi hale getirmek için işlerinize yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz.  Endişe duyduğunuz konularda bitişler olabilir. Öğleden sonraki zamanlarda duygusal yönden yoğun paylaşımlar içine girebilirsiniz.  Gün içinde sağlığınızla ilgili konulara dikkat edin. Sizi yoran konulardan uzak durun.Devamını Oku

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Bugün

Uğraştığınız konularda kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz bir gündesiniz. İşlerinizde eksikliklerinizi tamamlamak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Gün içinde keyif alacağınız harcamalarda yapabilirsiniz. Öğle saatlerinde aşk hayatınız canlanabilir. Duygusal paylaşımlar içinde olacağınız zamanlar var. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde ev hayatınızla ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi güven arayışına itebilir. Geçmişe ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin. Gün içinde duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda ilgilendiğiniz konuları daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iletişimin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız konularla ilgili eğitimler alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda daha hızlı ilerleyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi daha duygusal hissedebilirsiniz. Gün içindeki sıkışıklıklar moralinizi bozmasın.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gerekebilir. Uğraştığınız işlerde bitişler yaşayabilişiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili düzenlemelere gidebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulardaki yaşadığınız sıkışıklıklar sizi tekrar organize etmeye itebilir. Öğlen saatlerinde sevdiklerinizle derin paylaşımlarda buluşmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Bazı konularda sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi duygusal hissedebilirsiniz. Derin paylaşımlar içinde olmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Uğraştığınız işlerde, bilemediğiniz nedenlerden dolayı sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlar gündeme gelebilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Öğle saatlerinde daha fazla içe dönebilir, duygusal yoğunluk içinde olabilirsiniz. Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda eksiklikleri tamamlamak isteyeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek beklentilerinizin üzerinde zaman harcayacağınız bir gündesiniz. Planladığınız işlerinizde bitişler yaşanabilir. Üzerinde çalıştığınız konuları daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Gün içinde duygularınızın sizi yönlendirdiğini düşüneceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili bitişler olabilir.  Hedefleriniz için daha hızlı ilerlemek isteyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde yaşanan sıkışıklıklar keyfinizi kaçırabilir. Bürokratik engellerle uğraşabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün ortasında duygusal paylaşım içinde olacağınız birilerini arayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Uluslararası konulardaki girişimlerinizde bitişler olabilir. Yeni ufuklara açılma isteği içinde olabileceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde ilerleme kaydedebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işler ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla yolculuklar planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi daha duygusal hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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