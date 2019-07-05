Aslan burcu başlıyor

Bugün ne yapılabilir ? Bugün gökyüzünde ateş elementine güçlü bir vurgu var. Güneş Aslan burcuna ilerlerken, Ay da Koç’ta ilerliyor. Yükselen güven ve kararlılık sayesinde kendimizi güçlü şekilde gösterebiliriz. Sıcak ve girişken enerjilerle hareket ediyoruz ve kuşkusuz fikir ve inançlarımızda fazla iddialı da olabiliriz. Dolayısı ile biraz dengeli olmakta, ilişkilere de özen göstermekte fayda var.

Nelerden kaçınmalı ? Bugün liderlik teması ve öne çıkma isteği vurgulanıyor. Başkalarının duygularını da hesaba katalım. Günün ilerleyen saatlerinde dışa dönük aktiviteler, fiziksel uğraşlar, spor ya da diyete yönelik, sağlık açısından canlandırıcı uğraşlara zaman ayırmak iyi olabilir. Günün geç saatlerinde biraz daha soğukkanlı olmakta fayda var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Yılan İstikrar ve güven arıyoruz. Derin konular üzerinde durabilir, sezgilerimize güvenebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.