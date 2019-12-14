14.12.2019 - 11:52 |
Aslan burcu erkeğinin özellikleri nelerdir?
Aslan burcu erkeği ile birlikte olmadan, arkadaşlık kurmadan veya iş yapmadan önce onu yakından tanımak isteyebilirsiniz. Astrolog Tuğba Karadayı aslan burcu erkeği hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Aslan burcu erkeği cömerliği ile tanınır. Bulunduğu bir ortamda eğlenceli ve cömert tavırlar sergilemeyi seven aslan burcu erkeği elini cebine atmaktan hiç çekinmez.
Eğlenceli tavırları ile arkadaş ortamının aranılan insanı olan aslan burcu erkeği çoğu zaman liderlik özellikleri gösterir.
Liderlik özellikleri çok belirgin olduğunda aslan burcu erkeği yanlış anlaşılabilir ve eleştirilebilir. Yine de kendinden oldukça emin olan aslan burcu erkeği çoğu eleştiriye kulak asmayacaktır. Lider ruhu onu otoriter olmaya iter.
Çevresinde otoriter bir hakimiyet kurmak isteyen aslan burcu erkeği aynı zamanda oldukça cesurdur.
Aslan burcu ünlüleri: Jason Statham, Ben Affleck, Paul Wesley,