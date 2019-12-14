14.12.2019 - 12:09 |
Aslan burcu kadınının özellikleri nelerdir?
Aslan burcu kadını ile birlikte olmadan, arkadaşlık kurmadan veya iş yapmadan önce onu yakından tanımak isteyebilirsiniz. Astrolog Tuğba Karadayı aslan burcu kadını hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Aslan burcu kadını oldukça samimi ve sıcaktır. Heyecanlı yapısı ve samimi hareketleri ile arkadaş ortamlarının sevilen isimlerinden biridir.
Liderlik özellikleri gösterebilen aslan burcu kadını olayları çekip çevirmekte oldukça başarılıdır. İnsanları etkisi altına almak konusunda hiç zorlanmayan aslan burcu kadını oldukça enerjiktir. Enerjik tavırları ile etrafındakileri olumlu yönde etkiler.
Aslan burcu kadınları oldukça yaratıcıdır. Bu neden ile yaratıcılık gerektiren sektörlerde oldukça başarılı bir kariyer hayatına sahip olabilirler.
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