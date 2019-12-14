Aslan burcu kadınının özellikleri nelerdir?

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TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Genel olarak şanslı olabileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı konulara, eğlenceye daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün eve ait işler daha çok tamamlanması gereken konular ağır basıyor. Evle daha çok ilgilenmeniz gerekiyor.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yakın çevrenizle, kardeşlerle ilişkiler daha çok dikkat edebilir. Görüşmelerinizi de tamamlamaya bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eğer alışveriş yapacaksınız aceleci davranmamalısınız. Kararlarınızı yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonunda Ay burcunuzda ilerlerken kişisel alanda yapabileceğiniz çok şey var. Kendinizle ilgili konulara daha odaklı olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugünlerde biraz daha düşünceli ve hassas olabilirsiniz. Kendi duygularınıza daha çok eğilmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonunda arkadaşlarınızla olmak ve destek görmek güzel olacak. Duygularınızı olumlu kılan fırsatlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sürekli hareket halinde olabilir ya da evle ilgili işlerle ilgilenebilirsiniz. Gününüzü daha iyi planlamaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yaratıcı uğraşlara zaman ayırmak için güzel bir gündesiniz. Uzaklar ve yolculuklarla ilgili uğraşlar da gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugünlerde sizi duygusal açıdan huzursuz eden bazı konular olabilir. Başkaları ile daha çok şey paylaşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugünlerde eşinizle ya da yakın arkadaşınızla ilgili gelişmelere daha çok kulak kabartabilirsiniz. Dikkatli bir dinleyici olmaya gayret edin.Devamını Oku Devamını Oku