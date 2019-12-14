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14.12.2019 - 14:42 |

Aslan burcu olumlu yönleri nelerdir?

Aslan burcu olumlu yönlerini bilmek onunla olan ilişkinize yön vermeniz konusunda size oldukça yardımcı olacak. Astrolog Tuğba Karadayı aslan burcu olumlu yönleri hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.

Aslan burcu olumlu yönleri nelerdir?

Aslan burcu olumlu yönleri arasında lider ruhundan gelen güçlü olma içgüdüsü yer alır. Güçlü yapısı aslan burcu olumlu yönleri arasında sayılır.

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Güçlü olması sayesinde zorlukların üstesinden kolayca gelebilir ve sağlam duruşu ile bir gruba kolaylıkla liderlik edebilir. Aslan burcu olumlu yönlerinden bir diğeri ise oldukça cömert olması örnek gösterilebilir.

Hem sevgisinde hem de imkanları konusunda oldukça cömerttir. Sanat ve sporda başarılı olması da aslan burcu olumlu yönleri arasında yer alır.

 

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