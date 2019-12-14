14.12.2019 - 14:46 |
Aslan burcu olumsuz yönleri nelerdir?
Aslan burcu olumlu yönlerini bilmek onunla olan ilişkinize yön vermeniz konusunda size oldukça yardımcı olacak. Astrolog Tuğba Karadayı aslan burcu olumsuz yönleri hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Aslan burcu olumsuz yönleri arasında biraz kibirli olması gelir. Liderlik ve otoriter özellikleri baskın geldiğinde bu tavırları etrafındaki kişiler tarafından kibilirli bulunabilir dolayısı ile aslan burcu olumsuz yönleri arasında yer alır.
Aslan burcu olumsuz yönleri arasında gösteriş meraklısı olması da vardır. Sahip olduklarının onun bilmesi yetmez, başkalarının da
görmesini ister. Sahip olduklarıyla övünür ve gösteriş yapar.
Aslan burcu olumsuz yönleri arasında kendisini dünyanın merkezi olarak görmesi de vardır. Bu bencil tavırlara sahip olmasına neden olur. Aslan burcunun olumsuz yönü çevresi tarafından çok eleştirilir.