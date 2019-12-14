14.12.2019 - 14:37 |
Aslan burcu sevmedikleri nelerdir?
Aslan burcu ile arkadaşlık kurmadan, ilişki yaşamadan veya iş yapmadan önce onu yakından tanımak isteyebilirsiniz. Astrolog Tuğba Karadayı aslan burcu sevmedikleri hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Aslan burcu sevmedikleri arasında duygusallık büyük rol oynar. Aslında duygularını göstermekten hiç çekinmeyen aslan burcu, durum aşırı duygusallığa geldiği zaman değişebilir.
Aslan burcu sevmedikleri arasında aşırı duygusallık ya da dramatize edilmiş olaylar yer alabilir. Aslan burçları yapıları gereği eleştiriye biraz kapalıdır.
Bu da eleştiri almanın aslan burcu sevmedikleri arasında yer almasını sağlar. Bunun nedeni aslan burcunun eleştirildiğinde otoritesinin sarsılacağının düşünmesidir.
Aslan burcu otoritesinin sorgulanmasını ya da sarsılmasını hiç istemez. Bu neden ile aslan burcunun otoritesine karşı gelen her şey aslan burcu sevmedikleri arasında yer alır.