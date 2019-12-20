26 Aralık Perşembe günü, İstanbul saatiyle 08:12'de Oğlak burcunda halkalı Güneş Tutulması meydana gelecek. Türkiye'den izlenemeyecek tutulma Malezya, Filipinler, Endonezya ve Singapur'dan izlenebilecek.

Astrolojik olarak tutulmalar kadersel döngülerin vurgulandığı zamanlardır. En yoğun etki ilk bir ay içinde görülür ama altı aya kadar devam eden izleri olur. Güneş tutulmaları yeniaylar gibi başlatma enerjisi taşır. Fakat etkisi çok daha kuvvetlidir.

2019 senesi hep birlikte zorlandığımız bir sene oldu. Herbirimiz haritalarımız doğrultusunda sınandık ve sınanmaya da devam ediyoruz. 26 Aralık tutulmasıyla gökyüzü, 2019 bitmeden bize bir nefes aldırmaya niyetli.

İyicil etkileri olan bu tutulmada gökyüzünde toprak elementi ve öncü nitelikler baskın. Uzun zamandır netleşemediğimiz konularda kalıcı kararlar alabilmek adına destekleneceğimiz bir dönemde olacağız. Harekete geçme konusundaki direncimizi beklenmedik fırsatlarla karşılaşarak kırabiliriz.

Jüpiter'in konuyu büyüten etkisine, Uranüs'ün çözüme yönelik farklı yaklaşımı destek veriyor. Hepimiz belirli farkındalıklar yaşayabilir, olaylara ilerleme kaydedebilecek yerden bakmaya başlayabiliriz. Bu noktada meselemiz her ne ise onu kabul etmek ve çözümü için gelen fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor.

Bu süreçte özellikle ikili ilişkilerde, içimizin bireysel ve özgürlükçü yanını duyalım ama ipleri tamamen ona vermeyelim. Çünkü zaman sınırları genişletmekten ziyade, sınırlar içinde en sağlıklı ve sağlam nasıl kalmalıyızı düşünme zamanı olacak.

Finansal süreçleri de etkileyecek bu tutulma pek çoğumuzun uzun zamandır emek harcadığı alanlardan güzel dönüşler almasına sebep olacak.

Ocak ve Şubat aylarında kemik, diş, karaciğer ve safra sorunları ile karşılaşırsak ihmal etmeyelim.

Toprak grubu burçlarının (Boğa, Başak, Oğlak) bir kısmını oldukça güzel fırsatlar bekliyor. 22-31 Aralık, 20-29 Mart, 21-30 Haziran ve 22 Eylül-1 Ekim doğumlular da bu tutulmadan önemli etkiler alacaklar.

Unutmamak lazım ki, tutulmaların bize vereceği tam etkiyi bilmek için doğum haritamızdaki yerleşimlerin nasıl tetiklendiğine özel olarak bakılması gerekir.

Genel anlamda tutulmanın yükselen burçlara göre etki göstereceği alanlar ise şu şekilde;

YÜKSELEN KOÇ

Kariyer alanında yeni gelişmeler, sorumluluk artışları ve seyahatler ağırlıklı olarak gündemi oluşturur. Maddi rahatlama getirecek fırsatlar mümkün.

YÜKSELEN BOĞA

Eğitim, yurt dışı bağlantılı işler ve hukuki konular ağırlıklı olarak gündemi oluşturur. Hayata bakışı değiştirecek fırsatlar mümkün.

YÜKSELEN İKİZLER

Finansal dengeler ve ikili ilişkiler ağırlıklı olarak gündemi oluşturur. Göz ardı ettiğimiz konuları fırsata çevirmek mümkün.

YÜKSELEN YENGEÇ

İkili ilişkiler, ortaklıklar ve hizmet aldığımız kişiler ağırlıklı olarak gündemi oluşturur. Sosyal çevreden gelecek güzel destekler olabilir.

YÜKSELEN ASLAN

Çocuklar, sağlık ve günlük rutinlerimiz ağırlıklı olarak gündemi oluşturur. İş hayatından ve tecrübeli kişilerden gelecek destekler olabilir.

YÜKSELEN BAŞAK

Aşk hayatı ve aile konuları ağırlıklı olarak gündemi oluşturur. Seyahatler ve yabancı kişilerden gelecek fırsatlar mümkün.

YÜKSELEN TERAZİ

Aile, ev ve kardeşlerle ilgili konular ağırlıklı olarak gündemi oluşturur. Korkularımızla yüzleşeceğimiz ve köklü sorunları halledebileceğimiz fırsatlar mümkün.

YÜKSELEN AKREP

Yakın çevreyle olan ilişkiler ve maddi konular ağırlıklı olarak gündemi oluşturur. İkili ilişkilerde güzel gelişmeler mümkün.

YÜKSELEN YAY

Finansal konular ve kendimizi değerli hissetmek için yaptıklarımız ağırlıklı olarak gündemi oluşturur. İş çevresinden güzel destek gelebilir.

YÜKSELEN OĞLAK

Kendimize ait fiziksel ve psikolojik konular ağırlıklı olarak gündemi oluşturur. Aşk hayatında güzel fırsatlar mümkün.

YÜKSELEN KOVA

Gizli kalmış durumlar, göz ardı edilen meseleler ve arkadaşlarla ilişkiler ağırlıklı olarak gündemi oluşturur. Aile konularında güzel gelişmeler yaşanabilir.

YÜKSELEN BALIK

Sosyal çevre, beklentilerimiz ve toplumdaki yerimizle ilgili konular ağırlıklı olarak gündemi oluşturur. Yakın çevreden gelecek destekler mümkün.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca