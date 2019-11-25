26 Kasım Salı günü İstanbul saatiyle 18:05'te Yay burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Gökyüzünde uzun zamandır bizi zorlayan enerjiler hakim. Bir çoğumuz değişik alanlarda verdiğimiz sınavlarla yorgun düştük, ümidimizin azaldığını hissettik. Yay Yeniayı azalan iyimser bakış açımızı yeniden güçlendirmeye gönüllü.

Geçtiğimiz Boğa Dolunayında "korkularımı bitirince daha güvenli olurum" demiş ve bu yönde birtakım tamamlanmalar yaşamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlatma enerjisi yoğun olan Yay Yeniayı ile cesur, girişken, inançları uğruna keşfetmeye gönüllü bir ruh hali içinde olacağız. Korkularımız sebebiyle atamadığımız adımları atabilecek motivasyondayız. Geride bırakmamız gerekenleri bırakabileceğiz.

Uzun zamandır Akrep burcunda ilerleyen Merkür bizleri içimize döndürdü ve bastırdığımız duygularla, hasır altı ettiğimiz konularla yüzleşmeye zorladı. Yay Yeniayı son bir aydır su yüzüne çıkan konuların çözümleri için adım atma zamanının geldiğini söylüyor.

Bu süreçte yaşadığımız sağlık sorunlarının çözümüne yönelik fırsatlarla karşılaşabiliriz.

İkili ilişkilerdeki problemleri aşmak için de olumlu bir dönem olacak. Kendimizi kaygılarımız sebebiyle saklamayıp ortaya koyabilirsek, ilişkinin güven zemininin sağlamlaştığını göreceğiz. Üstelik ilişkimizde fark edemediğimiz potansiyelleri bulma fırsatımız var.

Aynı zamanda dikkatli olmamız gereken zorlu bir açı da söz konusu. Mars ile Uranüs'ün karşıtlığı tüm motive ve cesur halimize dürtüsellik katmaya çok müsait. Bu sebeple gözü karalıktan, kindar tutumlardan ve fevri davranışlardan sakınalım. Ötelediğimiz isteklerimizle ilgili önümüze düşen olaylarda, hırsımıza yenik düşüp kontrolü bir anda kaybedebiliriz. Bu konuda uyanık olmaya çalışalım.

Bu hafta finansal konularda da fazla risk almamaya dikkat.

Hepimizin etki alacağı Yay Yeniayı, kişisel doğum haritalarımızda Yay burcunun düştüğü alanlarda bize adım attırmaya uygun fırsatlar vaad ediyor olacak.

24-29 Kasım, 20-26 Şubat, 22-28 Mayıs ve 24-30 Ağustos'ta doğanlar ile haritasında 4 derece Yay burcunda önemli vurguları olanlar bu yeniayda daha çok etki alacaktır.

Hepimize cesur, umutlu, iyileştirici ve kontrollü bir yeniay süreci dileğimle sevgiler.

Aslıhan Kozluca