Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter, 2 Aralık 2019'da Oğlak burcuna geçiş yaptı ve 19 Aralık 2020'ye kadar bu burçta seyrine devam edecek.

Jüpiter şans, bolluk, iyimserlik, adil olma, fanatizm, abartı ve ahlaki değerler gezegenidir. Bulunduğu yeri korur, büyütür. Sınırları sevmez, yayılmacıdır.

Oğlak burcu ise ciddiyeti, statüyü, sorumlulukları, olgunluğu ve disiplini ifade eder. Yönetici gezegeni Satürn'dür. Satürn Jüpiter'in tam tersine sınır koyandır. Bu sebeple Jüpiter Oğlak burcunda astrolojik olarak düşük konumda tanımlanır. Kendi performansını istediği gibi gösteremez.

2019'da Jüpiter, kendini güzel ifade ettiği Yay burcundaydı. 2019 boyunca doğum haritalarımızda Yay burcunun düştüğü ev konuları ile ilgili gelişme yaşamış, inandığımız konulara odaklanmış ve sınırlarımızı buralarda genişletecek adımlar atmıştık.

Jüpiter'in Oğlak burcundaki serüveninde ise şansı yaratanın emek olduğunu düşüneceğiz. Bu sefer doğum haritalarımızda Oğlak burcunun yer aldığı ev konularıyla ilgili yoğunlaşma yaşayacağız. Zaten Satürn, Pluton ve Güney Ay Düğümü uzun zamandır Oğlak burcunda ve hayatımızın bu alanına oldukça sorumluluk yükledi. Jüpiter geçişiyle konular daha da büyüyecek. Fakat üzerimize düşeni yaptıysak, hak edişimiz varsa karşılığını alacağımız, ilerleme gösterebileceğimiz alanlar yine buralarda olacak. Bir yandan da ilerleme isteğimizde engelleniyormuş ya da kısıt altındaymış gibi hissedebiliriz.

Ahlaki değerleri de ifade eden Jüpiter, Oğlak burcunda etik değerler konusuna daha fazla önem vermemize sebep olacak. Tabi bir o kadar, bu konularla ilgili yozlaşmalara da şahit olacağız.

Oğlak geçişi ekonomiyi, devlet yönetimini ve iş dünyasını yakından ilgilendirecek. Bu alanlarda mücadeleler, dönüşüm süreçlerinin başlangıçları yoğun yaşanacak.

2008 senesinde Jüpiter yine Oğlak burcundaydı. O sene ağırlıklı gündemimizi, hayatımızda büyüyen konuları hatırlamakta fayda var.

Türkiye haritasının 7. evinden geçiş olacağından diğer ülkelerle ilşkilerimiz, onlarla hukuki süreçlerimiz ön plana çıkacaktır.

Jüpiter, 26 Aralık'taki Güneş tutulmasında ve 2020 tutulmalarında etkin rol oynayacak.

13-15 Aralık'ta Uranüs ile yapacağı olumlu açı, geçmişten gelen konularda beklemediğimiz şekilde ilerleme fırsatı veriyor.

29 Mart-6 Nisan, 22-30 Haziran ve 7-13 Kasım 2020 tarihlerinde Pluton ile yapacağı kavuşumla ekonomik süreçlerde, inançlarla ilgili konularda güç savaşları ve zorlu mücadeleler gündemimizde olacak.

14 Mayıs-14 Eylül 2020 tarihlerinde Jüpiter retro konumunda olacak. Bu dönemde hırslarımızı, güç için yaptığımız mücadeleleri, toplumsal statüye verdiğimiz önemi sorgulatacak olaylarla karşılaşabiliriz.

Jüpiter'in Oğlak burcu yolculuğunda Yükselen Burçlarımıza göre hangi alanlarda etki alacağız;

YÜKSELEN KOÇ : Toplumdaki statü ve kariyer hayatında ilerleme fırsatlarımız olacak. Bu alanda mücadele etmemiz ve sorumluluk almamız gerekecek.

YÜKSELEN BOĞA: İnançlar, yüksek öğrenim, yurt dışı konuları ve hayat felsefemizle ilgili ilerleme fırsatımız olacak. Bu konularda fazla uğraş vermemiz gerekecek.

YÜKSELEN İKİZLER: Başkalarının kaynakları, finansal dengeler ve bize kriz yaratan konularda gelişim fırsatımız olacak. Planlı ve programlı olmamız gerekecek.

YÜKSELEN YENGEÇ: Evlilik, ikili ilişkiler, ortaklık konuları ve davalarla ilgili durumlarda gelişim fırsatımız olacak. İlişkilerde güç dengelerini gözetmemiz gerekecek.

YÜKSELEN ASLAN: Çalışma ortamı, sağlık ve günlük işleyişimizle ilgili gelişim fırsatımız olacak. Bu dönemde yoğun çalışmak ve sağlık konularını ihmal etmemek önemli olacak.

YÜKSELEN BAŞAK: Yaratıcılık, aşk, çocuklar ve kişisel eğlence alanlarımızla ilgili konularda gelişim fırsatımız olacak. İyimserliğimizi korumada ve ciddiyetimizi dengelemede zorlanabiliriz.

YÜKSELEN TERAZİ: Aile, ev, gayrimenkul ve ebeveynlerle ilgili konularda gelişim yaşama fırsatımız olacak. Bu alanda sorumlulukta artış olurken mücadele etmemiz de gerekecek.

YÜKSELEN AKREP: İletişim, zihinsel faaliyetler, kardeş ve yakın çevre ile ilişkilerde gelişim fırsatımız olacak. Bu alandaki hareketliliği tecrübelere dayalı bir şekilde yürütmemiz gerekecek.

YÜKSELEN YAY: Maddi kaynaklar, para kazanma ve değer üretme şelimizle ilgili ilerleme fırsatımız olacak. Harcamalarımızı ve özgüvenimizi kontrol altında tutmamız gerekecek.

YÜKSELEN OĞLAK: Kişisel ve bedensel konularda ilerleme fırsatımız olacak. Mücadelelerimizin sorumluluğunu üstlenmemiz gerekecek.

YÜKSELEN KOVA: Kısıtlanmış alanlar, psikolojik süreçlerle ilgili gelişim fırsatımız olacak. Daha çok kendi içimize dönmemiz gerekecek.

YÜKSELEN BALIK: Sosyal çevre, arkadaşlar ve ideallerimizle ilgili gelişim fırsatımız olacak. Gerçekçi bakış açısını çok abartmamaya dikkat etmemiz gerekecek.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca