Astrolojide nasıl bir ilişki istediğimizi, sevgimizi nasıl gösterdiğimizi, özdeğer algımızı ve maddi değerlerimizi anlatan gezegenimiz Venüs'tür. Venüs 26 Kasım-20 Aralık tarihlerinde Oğlak burcunda ilerleyecek.

2-26 Kasım arasını Yay burcunda geçiren Venüs, bu süreçte bizleri ilişkilerde daha rahat, özgürlüğe düşkün ve maceracı bir havaya büründürmüştü. Şimdi ise Oğlak burcuna geçişiyle ilişkilerde kendimizi daha sorumlu hissettirecek.

Sevgi konularında ayaklarımız yere sağlam basmak isteyecek. İlişkilerde istikrar ve güven ön planda olacağından daha azimli ve sabırlı davranacağız. Oğlak burcunun soğukkanlı tutumu sebebiyle sevgi ifadelerimizde mesafeli davranıp, duygularımızı arka planda tutmayı tercih edebiliriz.

Finansal konularda da risk almayıp temkinli davranma eğilimindeyiz. Gereksiz harcamalara girmek yerine para biriktirme isteğinde olabiliriz.

Bu dönemde başlayan ilişkiler ve yapılan yatırımlar, doğum haritasında özel bir etki yoksa sağlam ve kalıcı olur. Çünkü olaylara ciddiyetle ve ölçe biçe yaklaşırız.

27-30 Kasım tarihlerinde beklemediğimiz ama bizi mutlu eden gelişmelere şahit olabiliriz.

9-14 Aralık'ta ise maddi konularda ve ilişkilerde kendimizi normalden fazla bir şekilde sorumluluk altında ve kısıtlanmış hissedebiliriz. Ama unutmayalım bu süreç bir yandan da bizi kararlı ve sebatkar olmaya zorlayacaktır. Dikkat etmemiz gereken, o dönemde değersizlik hissinin yaratabileceği girdaba kapılmamak.

Herkese sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca