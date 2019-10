Bari Baş Harfi Büyük Olsun

İşim gereği sosyal medyada epey zaman geçiriyorum. Özellikle başkalarının paylaşımlarını ve yapılan yorumları izliyorum.

Bir ünlünün paylaşımı gözüme çarptı. Fotoğrafın altında destansı bir yazı paylaşmış. Aslında konu bir başka ünlü arkadaşı ile ilgili; belli ki bu konuyla ilgili yanında olmak istemiş. Kısa ve öz yazabileceği bir destek mesajını o kadar uzatmış ki, üçüncü cümleden sonrasını okumadım. Üstelik arkadaşının isminin geçtiği her yerde küçük harf kullanmış. İmla hataları da cabası… Bir arkadaşım kendi hesabından benim için böyle özensiz bir mesaj yayımlasa bozulurum.

“Ee, buna mı taktın?”

Sosyal mecralarda “Burası benim özelim, istediğimi paylaşırım” konusunu geçtik artık değil mi? Zira 7000 takipçisi olan birinin özeli pek kalmamıştır diye düşünüyorum. Sen kişisel bir marka isen, her hâlinle, her söyleminle, kısacası dünyaya açıldığın her anınla bir bütünsün. Kapılarını kapattığında evde ne yaptığın seni bağlar, çünkü bundan kimsenin haberi yoktur. Sosyal medya gibi bir yerde üstelik bir dolu takipçin de varken yazdıklarına biraz dikkat etmen gerek diye düşünüyorum. Bu kişinin bende bıraktığı izlenim; dil bilgisinin temel kurallarını, hiç olmazsa özel isimlerin büyük harfle yazıldığını bilmediği şeklinde… Ya da aklındakini çalakalem yazıp arkadaşını umursamıyor veya saygı duymuyor mu?

Hızlı iletiştiğimiz bu çağda yazışmalarda büyük küçük harfe pek dikkat etmez hale geldik. Bir de şu kısaltmalar var ki evlere şenlik: Slm cnm nbr? İki harf daha yazmaya üşeniyorsan benimle zaten iletişime geçme. İletişim kurma şekli; o kişi ile iş yapıp yapmayacağım, hizmet alıp almayacağım konusunda oldukça önemlidir benim için.

Siz bu konuda ne düşünürsünüz?

İyi iletiştiğimiz bir dünya dileğiyle…