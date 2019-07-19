Gölde Kuğu Var Dikkat!

Bugünkü ben de, bugünkü sen de seçimlerimizin sonucuyuz.

Bazen iyi ki seçmişim deriz, bazen ah keşke seçmeseydim.

İş hayatında, özel hayatında insanın hep keşkeleri var. İşler yolunda giderken konu ne

olursa olsun gölde çok ördek var der, ya hepsine sahip olmak ister ya da en iyi ördeği

bulmak için savruluruz.

Hiç daha iyi bir iş teklifi için diğer teklifleri değerlendirirken mevcut teklifi kaçırmadın

mı? O kişi mi bu kişi mi derken yaşın geçip, yakınındaki kişiyi de kaybetmedin mi? Bir

araba gördün, tam istediğin gibi. Dur bakayım daha ucuzu daha da iyisi var mı derken

araba satılmadı mı? Örnekler uzar gider.

Kendi hayatıma baktığım zaman kaçan tüm şeyler için şunu söyleyebilirim. Aslında

kaçan fırsat, gölde çok ördek olduğu zaman değil. İnsan göldeki ilk kuğuyu

gördüğünde güzelliğinden gözleri kamaşıyor ve gelen bu fırsata inanamıyor. Ve

saçmalamaya başlıyor. Sanıyor ki o da göldeki diğer ördeklerle aynı ve o fırsatı

değerlendirmek yerine etraftaki ördekleri yakalamaya çalışıyor. Vee kuğu havalanıp

gidince aklı başına geliyor ve onun bir ördek olmadığını anlıyor.

İçimizde bir nefis var aslında. Daha çok, daha fazla diye bağıran da o. Doğru kararlar

almak için onu susturmayı başarabilmek gerek.

Gölde çok ördek var ama kuğu görmek ve yakalamak gerçekten zor. Eğer iş, aşk ya da

herhangi bir fırsat, yani bir kuğu gördüyseniz yakalayın onu. Vazgeçin artık ördek

kovalamayı, sudan çıkın. Zaten üstünüz başınız yeteri kadar ıslanmadı mı? Yeteri kadar

zaman kaybetmediniz mi?

Kuğu göle indiğinde bu fırsatı yakalamanız dileğiyle…