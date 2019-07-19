Gölde Kuğu Var Dikkat!

Bugünkü ben de, bugünkü sen de seçimlerimizin sonucuyuz.
Bazen iyi ki seçmişim deriz, bazen ah keşke seçmeseydim.
İş hayatında, özel hayatında insanın hep keşkeleri var. İşler yolunda giderken konu ne
olursa olsun gölde çok ördek var der, ya hepsine sahip olmak ister ya da en iyi ördeği
bulmak için savruluruz.
Hiç daha iyi bir iş teklifi için diğer teklifleri değerlendirirken mevcut teklifi kaçırmadın
mı? O kişi mi bu kişi mi derken yaşın geçip, yakınındaki kişiyi de kaybetmedin mi? Bir
araba gördün, tam istediğin gibi. Dur bakayım daha ucuzu daha da iyisi var mı derken
araba satılmadı mı? Örnekler uzar gider.
Kendi hayatıma baktığım zaman kaçan tüm şeyler için şunu söyleyebilirim. Aslında
kaçan fırsat, gölde çok ördek olduğu zaman değil. İnsan göldeki ilk kuğuyu
gördüğünde güzelliğinden gözleri kamaşıyor ve gelen bu fırsata inanamıyor. Ve
saçmalamaya başlıyor. Sanıyor ki o da göldeki diğer ördeklerle aynı ve o fırsatı
değerlendirmek yerine etraftaki ördekleri yakalamaya çalışıyor. Vee kuğu havalanıp
gidince aklı başına geliyor ve onun bir ördek olmadığını anlıyor.
İçimizde bir nefis var aslında. Daha çok, daha fazla diye bağıran da o. Doğru kararlar
almak için onu susturmayı başarabilmek gerek.
Gölde çok ördek var ama kuğu görmek ve yakalamak gerçekten zor. Eğer iş, aşk ya da
herhangi bir fırsat, yani bir kuğu gördüyseniz yakalayın onu. Vazgeçin artık ördek
kovalamayı, sudan çıkın. Zaten üstünüz başınız yeteri kadar ıslanmadı mı? Yeteri kadar
zaman kaybetmediniz mi?
Kuğu göle indiğinde bu fırsatı yakalamanız dileğiyle…