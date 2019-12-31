Yeni Yıl Kararları Üzerine

Yeni bir yılı karşılıyoruz. Tıpkı geride bıraktığımız yılı karşılarken cebimizde yeni kararlar, yeni istekler olduğu gibi bu yıl da birçoğumuzun listesi uzun…

Ben çok severim yeni kararlar almayı, bu kararları yazıp çizmeyi. Artık kararlarımı alırken farklı bir yöntemim var. Kendime şöyle soruyorum: İstediğim şeyi mutluluğum için mi yoksa hırsım için mi istiyorum?

Birçok kararımızı hırsımız nedeniyle alırız. Eğer oturduğunuz evden memnun olduğunuz halde sırf x kişinin oturduğu muhitte oturmak için hırs yapıp borç harç içine girmek sizin mutluluğunuz için alınmış bir karar değildir herhalde. Kilonuz gayet normalken en yakın arkadaşınız sizden 3 kilo eksik diye karalar bağlamak, vücuduna eziyet etmek de öyle… Evin önünde yeni arabanız duruyor ama siz onun borcunu ödemek için bir yere gidemiyorsunuz. Hatta düne kadar yürüyerek gittiğiniz sinemaya bile gidemiyorsunuz. Etrafımızda bunun gibi birçok örnek mevcut.

O zaman kendimize karşı dürüst olalım.

Kararlar ve istekler listenizi yaparken veya çoktan bitirdiyseniz, her biri için şu soruyu kendinize sorun:

“Bu isteğim gerçek olduğunda mutlu olacak mıyım?”

Eğer mutlu olacaksanız, harika haber…

Eğer sizi strese sokacak, mutluluğunuza engel olacak ise o isteği bir daha gözden geçirin derim.

2020’nin herkese her konuda iyi şeyler getirmesi dileğiyle…