Aşure ayına girdiğimiz şu günlerde internette herkes "Aşure nasıl yapılır" sorusunun cevabını arıyor. Bilindiği üzere Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak kabul ediliyor. 2019'da Aşure Günü 9 Eylül tarihine denk geliyor. Aşure tatlısı bu tarihten itibaren eşe dosta dağıtılmaya başlanacak.

Aşurenin kıvamı nasıl olmalı?

Aşure yaparken en önemli detay, kıvamı tutturmak. Aşure ne sulu ne de katı olmalı. Bunun için su ve buğday oranını çok iyi dengelemelisiniz. Aşure içerisine konulan her bakliyatın farklı oranlarda su çektiğini unutmayın. Bir de aşurenin içerisinde konulacak malzemeler çok iyi haşlanmalı. Bu da kıvamı yerinde bir aşure için önemli detaylardan.

Aşurenin rengi nasıl olmalı?

Aşureden jöle gibi şeffaf olması beklenemez çünkü buğdayın kendine has bir yapısı var. Açık kahverengi ile koyu krem arası aşure için en ideal renk.

Aşure buzdolabında saklanır mı?

Aşure ılıkken en lezzetli tada sahiptir. Uzun süre olmamak koşuluyla buzdolabında da saklanabilir ama süre uzarsa aşurenin sulanma ihtimali çok yüksek.

İşte hem midelere hem de gözlere hitap edecek aşure tarifi:

1 su bardağı aşurelik buğday,

Yarım çay bardağı kuru fasulye ve nohut,

7-8 tane güneşte kurutulmuş kayısı,

6-7 tane sarı kuru kayısı,

4 tane kuru incir,

Yarım çay bardağı kuru üzüm,

1,5 çay bardağı çam balı,

6-7 tane karanfil,

1 su bardağı süt,

1 tane kırmızı elma.

Üzerini süslemek için

Yarım çay bardağı kırmızı nar, ceviz, fındık, badem, hindistan cevizi, tarçın,

1 yemek kaşığı kuş üzümü

Yapılışı

Bütün malzemeler ayrı ayrı az suyla haşlanır, haşlama suları dökülmeden malzemeler yumuşayınca birbirine karıştırılır ve biraz daha pişirilir. Piştikten sonra süt, bal ve elma eklenir, 1 taşım daha pişirilir. Kaselere koyduktan sonra üzeri nar, ceviz, fındık, badem, hindistan cevizi ve tarçınla süslenerek servis edilir.