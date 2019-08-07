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07.08.2019 - 11:33

Avizeler nasıl temizlenir?

Evde kullandığınız avizeler, temizlemesi en zor aksesuarlardan biridir. Peki, avizeleri kolayca nasıl temizleyebilirsiniz? Hangi temizlik maddesi kullanılmalı? İşte cevabı...

Avizeler nasıl temizlenir?

Avizeler şık görünümlerinin yanı sıra temizlemesi en zor dekorasyon ürünlerinden biridir. Eğer avizelerinizi parlatarak tertemiz olmasını istiyorsanız bu önerileri uygulayabilirsiniz.

-Avize temizliğine başlamadan önce mutlaka elektrik düğmesinin kapalı olduğuna emin olun. Daha sonra da avizenin içinde takılı bulunan ampulün soğuk olduğundan. Sonrasında temizleme işlemine başlayabilirsiniz.

-Avizenin tavana bağlı olduğu dip kısmından başlayarak, sabunlu ve nemli bezle tozları alın daha sonra da kuru bezle kurulayın. Ampulü temizlemek için dilerseniz sirkeli su da kullanabilirsiniz. Sirkeli su, ampulün temiz ve pırıl pırıl parlamasını sağlayacaktır.

- Eğer avizeniz plastik ya da kumaş kaplı bir avize ise sabunlu bir toz bezi ile temizlik yapabilirsiniz.

-Avizenin en üst kısmına erişmenize izin verecek bir merdiven kullanın.

-Eğer vaktiniz varsa ve taşları çıkararak temizlemek istiyorsanız öncelikle merdivenin en üst basamağına, tabanına gazete kağıdı yerleştirdiğiniz boş bir kap koyun. Avizenizin söktüğünüz parçalarını teker teker bu kabın içine dizin. Gazete kağıdı çizilmelerine engel olur. Yine çizilmemeleri için birbirlerine temas etmemelerine dikkat edin. Kap bütün taşlar için yeterli gelmezse, birkaç sefer işlemi tekrarlayın. Yere indirdiğinizde bu taşları çarşafın üzerine tek tek dizin.

Peki, kristal avize nasıl temizlenir?

-Ne kadar karmaşık görünürse görünsün bu sorunun cevabı oldukça basit. Tavanda asılıyken avizeyi temizlemek, yine en kolay yöntem olacaktır. Eğer avize üzerinde bulunan taşlar kolaylıkla çıkarılabilir türden ise onları çıkarıp yıkayarak yerine takmak da temizlik alternatifleri arasında bulunuyor. Çıkardığınız avize taşlarını sabunlu suyla yıkayın ve kuru bir bezle parlatın. Daha sonra tabii ki yerlerine tek tek takmanız gerekiyor.

-Eğer bütün bu çıkarıp takma işleri ile uğraşmak istemiyorsanız o zaman yapmanız gereken püskürtmeli bir şişeye biraz sirke ve su koyarak avizenin üzerine sıkın. Bunun için 3 ölçek suya 1 ölçek sirke koymanız yeterlidir. Bu karışımı avizenin üzerine sıktığınızda, süzülen sularla birlikte tozlar da kaybolacaktır. Daha sonrasında kristal avizenin her bölümünü ve üzerindeki taşları da tek tek kurulayın. Avize bu işlemden sonra pırıl pırıl görünecektir.

Eğer avizenin taşları sararmış ya da çok kirlenmişse:

-Bunun için yayvan bir kap kullanın. Taşlar fazlaysa geniş bir leğen uygun olacaktır.

-Hazırladığınız temizlik suyuna bir yemek kaşığı karbonat atıp karıştırın.

-Taşları içine birbirine temas etmeyecek biçimde yerleştirin.

-Birkaç saat beklettikten sonra tek tek silin.

-Yerlerine dizmeden önce kuru bir bezle tekrar üstlerinden geçin.

Avizeyi temizlerken dikkat etmeniz gerekenler:

-Öncelikle kullandığınız temizlik maddelerinin, avize temizlemeye uygun olması gerekiyor. Çünkü yanlış bir seçimle avizenin taşlarına ve görünümüne zarar verebilirsiniz.

-Avize temizliğinde dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da silme işleminden sonra kurulama işleminin mutlaka yapılması. Zira kurulama işlemi yapılmadığı takdirde avize üzerindeki su ve sabun kalıntıları leke bırakabilir ve kötü bir görüntüye sebebiyet verebilir. Tüm bu işlemlere dikkat ettikten sonra avizeleriniz ışıl ışıl parlıyor olacak.

 

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