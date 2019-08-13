Ay boşlukta

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay günün büyük bir bölümünde boşlukta ilerliyor. Böyle zamanlarda net bir hedefimiz ya da uğraşımız olmayabilir. Bu nedenle, koşulların gelişine göre hareket etme eğilimindeyiz. Şartları zorlamak da pek işe yaramayacağı için olayları kendi akışında değerlendirmeye bakalım. Bazı sorumluluklar ya da yapılması gereken görevler söz konusu olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Ay ancak saat 18:35’te Saka burcuna ilerlemiş olacak. Akşam saatlerinde daha pozitif ve umutlu olabiliriz. Arkadaşlarla bir arada olmak, sosyalleşmek açısından olumlu koşullar var. Yeni fikirlere açık olmak gerek. Gereksiz inatlaşmalardan uzak kalmaya bakalım. Başkalarından çok şey öğrenebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Baykuş Eksikler tamamlanmalı. Bu gün burcu ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.