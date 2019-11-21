Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEl Ve Ayak Bakımı HaberleriAyak şişmesi neden olur, nasıl geçer? Ayaklar neden şişer, ne iyi gelir? İşte ayak şişkinliğine iyi gelen şeyler
21.11.2019 - 10:03 |

Ayak şişmesi neden olur, nasıl geçer? Ayaklar neden şişer, ne iyi gelir? İşte ayak şişkinliğine iyi gelen şeyler

Ayak şişmesi sık görülen bir durum olmasına rağmen hastalık değildir. Ayak şişmesi farklı nedenlerle meydana gelebilir. Ayak şişmesini gidermek için neler yapmalıyız, ayak şişmesine ne iyi gelir, ayak şişmesi nasıl geçer, ayak şişmesi neden olur? Sorularınızın cevabı birazdan vereceğimiz bilgilerde bulabileceksiniz.

Ayak şişmesi neden olur, nasıl geçer? Ayaklar neden şişer, ne iyi gelir? İşte ayak şişkinliğine iyi gelen şeyler

Ayak şişmesi genelde endişelenmeyecek geçici bir durumdur. Uzun süre ayakta kalmak, uzun süre hareketsiz kalmak, yeni egzersiz denemek ya da yoğun bir gün geçirmekten dolayı ayağınız şişebilir. Eğer ayak şişliği herhangi bir yan etki gösteriyorsa ya da birkaç gün içersinde geçmiyorsa o zaman bir doktora görünmenizde fayda var.

 

Evde müdahale edebileceğiniz bazı yöntemlerle ayak şişliğinden kurtulmak mümkün. İşte evde yapabileceğiniz tedavi yöntemleri…

Ayakları yukarı kaldırmak
Ayak şişliklerini önlemek için ayaklarınızı yukarı kaldırarak kan akışının ayaklara gelmesi engellenir ve oluşan şişliklerin iyileşmesini sağlarsınız.

Buz tedavisi
Burkulma gibi nedenlerle ortaya çıkan şişliklerde buz tedavisi önemlidir. Buzu bir havluya sarıp şişlik olan yerde bekletin böylece hem şişliğiniz inecek hem de intihaplaşma riski azalacak.

Bacaklara egzersiz yapmak
Eğer şişliğiniz geçiciyse bacaklarınıza yapacağınız egzersizler ayaklarda oluşan şişlikleri geçirecektir. Egzersiz şişliğin olduğu alana giden kan akışını normale döndürecektir. Ayrıca uzun süre oturmak ayak şişliğine neden olur bu yüzden kan dolaşımını uygun seviyede tutmak için ara ara ayağa kalkıp dolaşılmalıdır.

Ayakları tuzlu suda bekletmek
Tuz içerisindeki sülfat ile kasların rahatlamasını sağlar. Yarım kova suya bir fincan tuz ekleyin ve iyice karıştırın, ayaklarınızı bu su içerisinde 15 dakika bekletin. Yorgun ve şiş ayaklar için en iyi çözüm tuzlu sudur. Her gece yatmadan önce yapabilirsiniz.

Sağlıklı beslenin ve aşırı tuzdan kaçının
Dengeli ve sağlıklı beslenme dolaşımınızı arttırır. Beslenme düzeninizde magnezyum içeren gıdalara yer verin. Sodyum içeren gıdalardan uzak durun. Günde 2 litre su için, su vücudunuzda bulunan zararlı maddeleri vücudunuzdan atamanıza yardım eder. Taze sebze ve meyve suları tüketin. Kafein, asit ve tuzlu gıdalardan uzak durun.

Nane
Naneyi suda iyice kaynatın ve dayanabileceğiniz kadar sıcak suda ayaklarınız yıkayın. Sonra soğuk nane suyuyla tekrar ayaklarınızı yıkayın. Nane ayaklarınızda ödem oluşmasına engeller ve ayak şişmesine iyi gelir.

Karahindiba çayı

Etkili bir idrar söktürücü olan karahindiba antioksidanlar açısından da zengin olduğu için ağrıları hafifletir. Karahindiba sıcak suya ekleyin ve 15 dakika demleyin. Günde 1-2 bardak tüketin şişlikleri azaltacaktır.

Maydanoz
Etkili bir idrar söktürücü olan maydanoz vitamin ve mineral deposudur. Maydanozu iyice yıkayın ve çay şeklinde demleyin günde 2-3 bardak içebilirsiniz. Enfeksiyon kaynaklı şişmeleri geçirecektir ayrıca maydanoz iyi bir idrar söktürücüdür.

Zencefil
Zencefil doğal bir anti enflamatuardır. Zencefil yağı ile şişen ayaklarınıza masaj yapabilirsiniz. Zencefil krampları da geçirir.

Greyfurt yağı
Greyfurt yağı gibi uçucu yağlar ayaklardaki şişlikler için kullanılabilir ayrıca anti enflamatuar özelliklere sahiptir olan bu yağ ciltten bir gece bekletildiğinde iyi bir sonuç verir.

Lahana yaprakları
Yeşil ya da beyaz birkaç lahana yaprağını temizleyin ve buzdolabında bir süre bekletin. Soğuyan lahana yapraklarını şiş alanların üzerine yerleştirin ve üzerin bir bandaj ile sarın. Cilt üzerinde yaklaşık 3 dakika kadar bekletin, şişliklerinizin geçmesine yardım edecektir.

Salatalık
Bir adet salatalığı dilimleyin. Ayaklarda şişen bölgelere uygulayın ve üzerine bir bandaj ile sarın. Salatalık, ödem ve sertliği azaltır ayakların rahatlamasına yardımcı olur.

Limonlu çözüm
Limon suyu, toz tarçın, yağ, süt ve su karıştırın. Hamur haline gelen karışımı şişen ayaklara uygulayın. Bu çözüm en etkili çözümlerden biridir. Ayaklarda oluşan şişlik ve sertliklerin azalmasını sağlar.

Elma sirkesi
Elma sirkesi ayaklardaki şişliklerin inmesine yardımcı olurken ağrının hafiflemesini de sağlar. Elma sirkesini doğrudan şişliklere uygulayabilir veya ayağınızı beklettiğiniz suyun içerisine elma sirkesi ekleyebilirsiniz.

Ayak şişmesi neden olur, nasıl geçer Ayaklar neden şişer, ne iyi gelir İşte ayak şişkinliğine iyi gelen şeyler

Arpa suyu
Bir avuç arpa tanesini suda kahverengi olana kadar kaynatın. Kaynayan arpaları süzün ve günde 1 - 2 bardak soğuk haldeyken tüketin. İdrar söktürücü olduğu için vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Tonik
Ayak şişlikleri için kullanılan en etkili çözümlerden biri de gazlı sudur. Gazlı su şiş alanlara tonik şeklinde uygulanabilir. Şişliklerin yatışmasını sağlarken aynı zamanda ağrıyı da hafifletir.

Karbonat
Karbonat ve pirinç suyunu aynı miktarda hamur haline gelene kadar karıştırın. Elde edilen hamuru şişliklerin üzerine uygulayın. Bir süre bekletildikten sonra su ile durulayın.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Deri Şıklığı

Deri Şıklığı
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız için fedakârlık edeceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde detaylar içinde boğulabilirsiniz. Gün içinde iş arkadaşlarınızla birlikte faaliyette bulunacağınız zamanlar var. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmemelisiniz. Akşam saatlerinde zevk aldığınız şeylerle uğraşacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraştığınız işlerinizde yaratıcılığınızı kullanacağınız bir gündesiniz. Aşkta fazla fedakâr bir yapıda olabilirsiniz. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz. İş konularına fazla gerçekçi yaklaşacağınız zamanlar var. Pratik bir şekilde işlerinizi halledip, sevdiğiniz şeylere zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam eğlenceli planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetinizin olduğu konular gündeminizi meşgul edebilir. Hayallerinizin peşinden gidip, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleriniz için mücadele verebilirsiniz. Zirvede kalabilmek için bazı şeylerden ödün vermeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizle ilgili değişim içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iletişimle ilgili işlerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.  Uğraştığınız işlerinize gerçekçi yaklaşacaksınız. Fazla detaylar içinde boğulmamaya özen gösterin. Yakın çevrenizdeki kişiler için fedakârlık yapma eğiliminde olabilirsiniz. Hareketli bir gün sizi bekliyor. Akşam saatlerinde zevk aldığınız kişilerle buluşmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili pratik çözümler getirebilirsiniz. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanarak başkalarından destek alabilirsiniz. Gün içinde harcamalarınızı kontrol altına almalısınız. Çocuklarınızla zaman geçirmek iyi gelebilir. Akşam saatlerini zevk alacağınız konulara ve hobilerinize ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapacağınız işlerinizde yaratıcı hayal gücünüzü kullanacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara gerçekçi bir gözle bakabilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konular gündeminizi oluşturabilir. İlişkilerinizde fedakârlık gösterebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerle kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Bilemediğiniz olaylar için fedakârlık yapabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. Uğraştığınız işlere daha gerçekçi yaklaşabilirsiniz. Pratik zekânızla işlerinizi kolayca çözümleyeceksiniz. Akşam saatlerinde daha keyif verici olaylar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yaratıcı hayal gücünüzü gelecekle ilgili beklentileriniz yönünde kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınız için fedakârlık yapabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha kolay yön çizebileceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde zevklere düşkünlük söz konusu olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki statünüz için fedakârlık yapacağınız bir gündesiniz. Hedeflerinize ulaşmak için hayal gücünün sınırlarını zorlamak zorunda kalabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konulara daha gerçekçi yaklaşabileceksiniz. Bugün bürokratik işlerle uğraşabilirsiniz. Akşam için keyif aldığınız kişiyle birlikte program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılma isteğiniz hayal gücünüzü destekleyecektir. Özgürleşme isteği içinde yolculuklar planlayabilirsiniz. Akademik konulara ilgi duyacağınız bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdaki insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklı konulara daha gerçekçi bakabilirsiniz. Kriz yaratan koşullardan kaçınmaya çalışmalısınız. Finansal işlerinizi hallederken pratik olmak isteyebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar yıpranmanıza neden olabilir. Yaşayacağınız olaylarda daha fedakâr olmaya meyilli olabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konulara daha gerçekçi yaklaşabilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki olaylara çözümler geliştirmek için kendi hayatınızdan fedakârlık edebilirsiniz. Gün içinde uyum ve dengeyi yakalamak için çaba sarf edebilirsiniz. İşlerinizi pratik şekilde halletmek gün içinde size zaman kazandıracaktır. Akşam saatlerinde zevk aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Diş Hekimi Ezgi Tufan Eremre
Diş Hekimi Ezgi Tufan EremreOrtodontik Tedavi Yaşı
Op. Dr. Defne Erkara
Op. Dr. Defne ErkaraGöz Çevresinde Gençleşmeye Yönelik Estetik Girişimler
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaMeme Gelişiminde Eşitsizlik
Begüm Kılıç
Begüm KılıçBir Sihirdir Nefes!
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşIhlamur Ağacı Nasıl Yetişir?
Betül Yergök
Betül YergökGelecek İçin Pembe Yalanın Ne?
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanAlerjik Konjonktivit
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıBurun Eğriliği Ameliyatı
Filiz Has
Filiz HasÇin'den Gelen Moda: Qipao
Uzm Dyt Elif Erkin
Uzm Dyt Elif ErkinMetabolizma Hızını Arttır!
En Çok İzlenen Videolar
Eda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen YavuzerEda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen Yavuzer
Vajinismus nasıl tedavi edilir?Vajinismus nasıl tedavi edilir?
Vajinismus nasıl anlaşılır?Vajinismus nasıl anlaşılır?
Vajinismus nedir?Vajinismus nedir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kylie Jenner'dan yeni kozmetik hamlesi

Kylie Jenner'dan yeni kozmetik hamlesi

Tatlı isteğine acil çözüm: 3 malzemeli çikolatalı kek tarifi

Tatlı isteğine acil çözüm: 3 malzemeli çikolatalı kek tarifi

Ağız ve diş sağlığı ürünü alırken dikkat edilmesi gerekenler

Ağız ve diş sağlığı ürünü alırken dikkat edilmesi gerekenler

Hailey Bieber'ın çarpıcı göz makyajı

Hailey Bieber'ın çarpıcı göz makyajı

Sıradaki Haber