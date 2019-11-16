Ayben ve Fatma Turgut bu özel gecede ilk kez aynı sahnede!

Rap sanatçısı Ayben ve rock müzik sanatçısı Fatma Turgut, çok özel gecede sahne alarak Molped’in genç kızlara armağan ettiği “Dünya Tek Biz İkimiz” şarkısını birlikte söyledi. "Dünya Tek Biz İkimiz" parçasını seslendiren Fatma Turgut ve aynı şarkıyı rap müzikle yeniden yorumlayan Ayben, ilk kez aynı sahnede bir araya geldi, performansları büyük beğeni topladı.

Gecede açılış konuşmasını gerçekleştiren Molped Türkiye Pazarlama Müdürü İklim Sevindi "1999 yılında, 'Delikanlı Kızlar Molped kullanır' diyerek başladığımız serüvenimizde, bugün, 20 yılı geride bıraktık. Adım adım markamızı ve başarılarımızı büyütürken dünyada 62 ülkede Molped’in gücünü gösterdiğimiz, kadınların hayatlarındaki en yakın arkadaşı olma hedefiyle hareket ettiğimiz bu sürede ne mutlu bize ki; hep bizimleydiniz! Biz 20 yılda başarılarımızla ileriye giderken; hissimiz, duruşumuz, tavırlarımız hep genç kaldı. Dillere pelesenk olan jingle’ımız 'Dünya Tek Biz İkimiz'in rap versiyonu neden olmasın dedik… Ayben ve Fatma Turgut'un bu şarkıyı bir arada bizim için yorumlamasının güzel bir fikir olacağını düşündük. 20.yılımızda en yakın arkadaşlara hediye ettiğimiz bu şarkı bizleri çok heyecanlandırdı. Bizimle oldukları için Ayben ve Fatma Turgut’a çok teşekkür ediyorum..." dedi.