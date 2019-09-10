Yaş aldıkça yüzümüz, göz çevremiz ve alnımızda oluşmaya başlayan çizgiler, dudaklarımızda da oluşmaya başlıyor. Zamanla dudaklarımızda kırışıklıklar başlıyor, nemliliği azalıp kuruyor ve rengi soluyor. Yaşın yanı sıra, vitamin eksiklikleri, demir eksikliği, geçirilen rahatsızlıklar, hatalı kullanılan kozmetikler ve genetik faktörler de dudakların solmasında etken olabiliyor. Bir de uçuk çıkartan bir bünyeniz varsa, uçuk çıkan yerlerde bölgesel renk kayıpları oluşuyor ve çerçeve hattı bozulan dudaklar yaşlı ve solgun görünüyor.

Günümüzde cilt gençleştirmeye yönelik bakım ve tedaviler oldukça yaygın. Cilt altına enjekte edilen vitaminler, nem kazandıran hyalüronik asit enjeksiyonları, sürece yardımcı olarak kullanılan medikal estetik cihazları ile cilt gençleşme yönünde iyi sonuçlar alınabiliyor. Dudaklara da kırışıklığını gidermek, kaybettiği nemini geri kazandırmak üzere gençleştirme uygulamaları, nemliliğini arttırmak üzere hyalüronik asit enjeksiyonları yapılabiliyor. Bununla beraber dudağın kaybolan çerçeve hattı, solan rengini geri kazandırmak üzere tek bir yöntem uygulanabiliyor: “Kalıcı Dudak Renklendirme Mikropigmentasyon İşlemi”. Dudağa geri kazandırdığı renk canlandırma ve kaybolan çerçeve hattını geri kazandırma etkisi ile bu uygulamaya, “Dudak Gençleştirme” deniliyor.

Bu işlem tek kullanımlık mikro iğnelerle, dudağın en üst deri tabakasının altına pigment yerleştirme yöntemi ile yapılıyor. Şimdi ilk aklınıza gelen “acılı bir işlem mi” sorusu olmalı. Uygulama öncesi dudağa anestezi kremi sürülüp bekletiliyor. Bu sayede uygulama sorasında rahat etmeniz, acı hissetmemeniz sağlanıyor.

Dudağınızın kaybolan çerçeve hattının simetrik bir şekilde geri kazanılması için uygulama öncesinde dudak kalemi ile ön çizim yapılıyor. Çizim içerisine seçilen renk eşit şekilde yerleştiriliyor.

Seçilen renk dedim çünkü renk alternatifleri oldukça fazla. Bu yanıyla da hanımlar tarafında çok sevilen bir uygulama. Yani ister kendi dudağınızın kaybolan rengini yerine getirecek en doğal dudak tonlarını tercih edin, isterseniz de, dudaklarınızın hiç sahip olmadığı, eskisinden daha canlı görünecek daha belirgin tonları seçin, tercih sizin elbette.

Bu yönüyle, ruj kullanmak istemeyen, doğal tonlarda ama bakımlı, genç dudaklara sahip olmak isteyen hanımların son dönemde çok rağbet ettikleri işlem dudak renklendirme. Peki ne kadar zamanda işlemi tekrarlamak gerekiyor, yani işlem ne kadar süre etkili derseniz; ortalama etki süresi 2 yıl.

İlk andaki canlı rengi uzun süre kullanmak isterseniz yılda bir kez tekrarlayabilirsiniz. Bu kadar uzun süre hanımları mutlu eden uygulama tüm süreci dahil toplam 1 sattte yapılabiliyor. Eminim işlem sonrası şişme kızarıklık oluyor mu acaba diye düşünüyorsunuzdur; İşlemin hemen bitiminde, dudakta bir miktar ödem olabiliyor ama 1 saat kadar sürede geçiyor, yani işlemin hemen sonrası sosyal yaşamınıza devam edebiliyorsunuz. Çalışan hanımlar öğle arasında da bu uygulamayı yaptırabiliyorlar.

Yaşımızı ele veren dudakları gençleştirme etkisi ile, dudak pigmentasyonu uygulaması; yüz gençleştirmeye yönelik yapılan ameliyatsız estetik uygulamalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriyor.

Genç görünümü korumak ve güzel yaş almak için bakımlarınızı planlarken dudaklarınızın yaşınızı ele verdiğini asla unutmayın.

Sevgiyle ve güzellikle kalın.

Uzm. Aylin Çetinkaya

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