Eskiden kadınlığa en büyük adımdı makyaj yapmaya başlamak. Hem de öyle böyle bir makyaj değil. Yay gibi alınmış incecik kaşlar, belirgin kuyruklu çekilmiş eyelinerlar, takma kirpikler, kıpkırmızı boyanmış dudaklar, pembe pembe allıklar ve hatta dudak üstüne makyajla kondurulmuş bir ben.

Giyim tarzı da bu duruma ayak uyduruyor tabii; Dar kesim pantolonlar, kısa etekler, apartman yüksekliğinde topuklar...

Kadın olmanın sembolü iddialı makyaj ve giyim tarzı ile henüz 16, 17 yaşlarındaki genç kızlar orta yaş kadın görünümüne hızlı geçiş yapıyorlardı. Şimdiki genç kızlar ise kendi yaşlarının keyfini çıkarıyorlar.

Son dönemde ise bunun tam tersi; geri alınmış saatler gibi kadınlar da mümkün olduğunca daha genç görünme çabasında. Makyaj yapmamak, jean, spor ayakkabı, t-hsirt kombinleri yapmak, anti aging medikal estetik uygulamalarından faydalanıp yaşının en genci görünmek çabasında, yani şimdi anti aging moda oldu.

Eskiden 35’li yaşlarda ikinci çocuğu lisede okuyan kadınlar, şimdi belki de ilk bebeğine sahip olmanın planını yapıyor. Hal böyle olunca; makyajlar, giyim tarzı, saç modelleri hep uzun genç kızlık dönemini temsil eder tarzda olmaya başladı.

Yani şimdi kadınlar; alınmamış doğal kaşlar, modern kesimli dağınık saçlar, makyajsız temiz görünen bir yüz, rahat, spor kıyafetleri tercih ediyorlar. Tabii günlük sokak stilinden bahsediyorum, özel davetlerden değil.

Makyajla uğraşmamak için ilk başvurulan yöntem doğal tonlarda yapılan kaş kontürü, kalıcı dipliner ve doğal tonlarda dudak renklendirme uygulamaları. Bu uygulamalarla, dağınık bıraktığı kaşlarındaki seyrekliği en doğal tekniklerle kapatabiliyor, her gün kaş boyama zahmetinden kurtuluyor kadınlar. Üstelik boyamaktan daha doğal göründüğü için de, kontür yaptırmayı tercih ediyorlar. Takma kirpikler yerine kirpiğini daha yoğun gösterecek kirpik dibi renklendirme yaptırıyorlar. Yoğun, koyu rujlar sürmeyip, genç, sağlıklı görünen dudakları olsun diye kalıcı dudak renklendirmeye yaptırıyorlar.

Hal böyle olunca, doğallık yanlısı yeni nesil kadınları sabah uyanıp spor ayakkabısını, jeanini giyip, dağınık saçları ile dışarı çıkabiliyor. Hatta aklıma şu yeni trend jeanler geldi. Momjeanler mesela; istediğiniz yaşta giyin annesinin pantalonunu giymiş genç kız gibi hissettirebiliyor size :) aynı şekilde erkek arkadaşının jeanini giyen genç kız gibi görüneceğiniz boyfriend jean modası da var.

Yaşımız kaç olursa olsun asıl yaşımız içimizde hissettiğimiz. Ruhumuz genç, enerjik ve mutlu olduğu sürece, gelişen teknoloji ve trendler hissettiğimiz yaşı dışarıya gösterebilmemiz için hizmet ediyor bize.

Hep genç ve hep mutlu kalın.

Uzm. Aylin Çetinkaya

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