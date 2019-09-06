Güzel giden bir ilişki bazen çok anlamsızca gelen nedenlerle bitebiliyor. Bunların aslında sadece bir bahane olduğunu düşünürsek her ayrılığın arkasında gizli bazı nedenler bulabilirsiniz. İşte ayrılıkların arkasında gizlenen 9 neden...

Benliği kontrol edememe

Aşık olunduğunda en sık yapılan hatalardan biri, ego sınırlarını gevşek tutmaktır. Bazen kaybetmek kazanmak anlamına gelse de çatışmaların sonuçları her zaman partnerinizin iradesinde şekillenecektir. Benliğinizi kaybetmeyin.

Aşka 'düşerler'

Aşk ebedidir; vurulma hormonaldir, size başlangıç için bir itiş gücü verir. Çoğu insan aşka düşer ve çok geçmeden de yavaş yavaş yok olduğunu iddia eder. Aşk asla silinmez, etkisini kaybeden tutkudur. Aşk çabalamayı gerektirir ve çabanızın karşılığını alırsınız.

Kendini ifade etmekte zorlanma

Aşkınızı itiraf edeceğiniz zaman boğazınızın düğümlenmesi doğaldır. Dürüst olmak adına savunmasızlığı kabul edin, sonuçlar sizi şaşırtabilir. Partnerinizin anlamak zorunda olduğunu düşünmeyin; dışavurumcu olun, kalpten gelen kalbe değer. Birini seviyorsanız, bunu olduğu haliyle ifade etmeyi başarın.

Sevgi ile merhameti karıştırma

Duygusal olmak aynı zamanda hem güç hem zayıflıktır. Birisi gelip kendisine dair acıklı bir hikaye anlatırsa, üzülmeye meyilli olursunuz. Bu insanı sevebilirsiniz de ama kendinizi doğru anladığınıza emin olun. Merhamet ve sevgi farklı duygulardır.

Umutsuzca aşkı kanıtlamaya çalışmak

Soyut bir şey nasıl kanıtlanır ki? Çoğu insan umutsuzca çılgınca ve derinden aşık olduğunu kanıtlamak için çalışır. Bu kendinizi zorlamaktan başka işe yaramaz. Aşk kanıtlara ihtiyaç duyulan bir bilim değil, soyut bir duygudur. Kanıtlanmaz, hissedilir.

Statü olarak görme

Aşk olası tüm dengeleme faktörlerini gebe ve karar almak için bir hesaplama değildir. Sosyal düzeni reddeder. Bütün büyük aşk hikayelerinde ağır meydan okumalar yaşanır. Eğer seçeneklerinizi düşünürseniz, aşk bir iş anlaşmasına dönüşür ve aşk olmaktan çıkar.

Sabit fikirli olma

Zihin haritaları, yaşam paradokslarını anlamak için yeniden düzenlenmelidir. Sabit fikir ikili ilişkilerde istenmeyen durumlara yol açar. Bu tür insanlar ilişki yaşamakta zorlanır çünkü kendi bildiklerini okumaktan gerçekleri göremezler.

Sürekli partneri değiştirme çabası

Değişim kaçınılmazdır ancak zorla elde edilemez. Sürece inanın, partnerinizin değişmesini beklemek sersemliktir; eğer aşıksanız partnerinizi kusurlarıyla kabul etmişsiniz demektir. Değişmesini beklemeye başladığınız anda ilk önce kendinizi gözden geçirmelisiniz. O yüzden onun mükemmel olmasını beklemeyin.

Son olarak aşkın peşine düşmek

Karşılıklı değil ise, aşk değildir. Kovalamayı ve manipulasyonu kesin. Aşk bir kelebeğe benzer: Ne kadar çok kovalarsanız, yakalamanız o kadar zordur. O karşınıza hiç beklemediğiniz bir anda zaten çıkacaktır.