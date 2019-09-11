İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hayata Renk Ver Derneği işbirliği ile 'Öğretmenim Elimi Tut Projesi' kapsamında planlanan ilk 'Hastane Sınıfı' açılışı Açı Okulları sponsorluğunda Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği'nde 10 Eylül 2019 tarihinde açıldı.

Açılışta Sayın İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sayın İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da değerli konuşmalarıyla günün anlam ve önemine değindi.

Peki bu proje nasıl doğdu?

"Her çocuk doğduğu güne, doğarken hazırlandığı gibi; doğacağı hayata da yaşarken hazırlanmalı ve bu ona hak olmalı. Yaşanan, yaşanmış olan, dile gelen gelmeyen hiçbir şey buna engel olmamalı" düşüncesi doğdu önce.

Bu düşünce akla düşer düşmez de harekete geçmek için beklenmedi, olumsuzluklara pes etmeyen, inandığı yolda yürüyen gönül vermiş kişilerle adımlar atıldı. Hazırlıklar yapıldı. Çünkü herkesin inandığı tek bir gerçek vardı 'Çocuk Çocuk Olunca iyileşir!

Çocuk evde, parkta, okulda, sinemada, ormanda her yerde nasıl çocuksa; hastanede de çocuktu. Sıfatı mekana göre değiştirilemez olduğu kadar; istekleri de, hakları da, duyguları da, oyunları da değiştirilememeliydi.

Hastanede yatarken de çocuk kitap okuyabilmeli, sosyalleşebilmeli, bayramlaşabilmeli, mor elbisesiyle arkadaşlarıyla oyun oynayabilmeliydi.

Hiç kimse hayatının geri kalanının ne kadar süreceğini bilemez. Hastanede yatan da, masa başında çalışan da, emekli olan da, yeni doğan da..

İşte tam da bu sebeple diyoruz ki; hayatta nefes alabildiğimiz her saniye en kaliteli haliyle geçirilebilmeli ve bu hak en çok da çocuklara verilmeli..

Hayattan vazgeçmemeyi, her saniye mutlu olacak yol bulabilmeyi, duygularımızı saflığıyla paylaşabilmeyi, kaygılarımızı silebilmeyi, korkularımızdan korkusuzca bahsedebilmeyi, hayal kurabilmeyi, özgür olabilmeyi ve daha nice büyüklüğü çocuklardan öğrenirken, onların öğrenmeyi sürdürmeleri için elimizden geleni yapmalıydık..

Çünkü bu hepimizin sorumluluğuydu!

Çünkü çocuklar sadece hastalıkla mücadele etmiyor,

Çocuklar iyi olsun diye, çocuklar eğitimlerine devam edebilsin diye..

Kurulan bir hayalin gerçeğe dönüşme öyküsü, yeni başlangıçlara doğru ilk adımını attı.

Tüm ülkede yaygınlaşması dileğiyle..

Uzm. Halk Sağlığı Hemşiresi Ayşe Şengel

Hayata Renk Ver Derneği Genel Sekreteri

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