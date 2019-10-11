"Var Olduğumu İspatlamalıyım!" Bu cümle size neler çağrıştırıyor? Şimdi düşüncelerinizi serbest bırakın ve bu cümleyle ilgili olasılıklar üzerine düşünün. Bu cümle söylenmiş midir? Yoksa sadece düşünce midir? Yoksa yaşananlarda mı izlerini görüyorsunuz? Peki kimin cümlesidir bu? Bir çocuk? Bir kadın? Bir adam? Hangi olaylarla var olduğunu ispatlamaya çalışıyordur? Ne zaman böyle davranmaya başlamış olabilir?

Eğer yukarıdaki soruları cevapladıysanız bu cümlenin sizdeki yansımalarını buldunuz demektir. Bu kayıt bilinçli ya da bilinçsiz olarak sizde de varsa verdiğiniz cevaplar doğrultusunda sizdeki kaynağını bulabilirsiniz. Çünkü verdiğiniz cevaplar sizde yer edenlerden süzülenler. Buraya kadar "Var olduğumu ispatlamalıyım!" düşüncesiyle ilgili kendinizi fark etme aşamasıydı.

Şimdi ise bir anneyle yaptığımız seansta bu inançla ilgili neler bulduğumuzu konuşalım. Başlangıç noktamız, yani seans konumuz bu kadının hayatı boyunca harika fikirlere, becerilere sahip olduğu halde harekete geçtiğinde bir türlü sürdüremeyip geri çekilmesinin, içine saplanan korkunun kaynağını bulmaktı. Muhteşem duyarlı daha üç yaşındaki çocuğuna "Sence ben mutlu muyum?" diye sorduğunda, "Evet anne mutlusun, ama daha çok kızgınsın." diye cevap almıştı. Oğlu ona rehberlik etmişti. Bunu duyunca annenin neler hissettiğini tahmin edebilirsiniz. Duydukları, annenin hislerinin çocuktaki yansımasıydı. Çocuklarımız bize muhteşem bir biçimde ayna olurlar. Yani çocuğunuzda bir şey görüyorsanız, bu sizin için o konuyla ilgili kendinizde çalışma zamanı geldiğinin işaretidir. Kulak verin.

Birlikte çalışırken bu kadının çocukluğundan beri anne babasına itaat etmesi gerektiğini öğrendiğini bulduk. Onların yönlendirmelerinden aykırı bir şey yaparsa onlara saygısızlık etmiş olacağı için istese de istemese de ona sunulanı kabul etmişti. Toplumumuzda ne kadar yaygın değil mi? Ama kendiyle çelişen durumlara boyun eğmek, onda dengesizliğe sebep olmuş, sonunda da artık "Ben de varım. Beni görün!" deme zamanı gelmişti onun için. İsteği dışında kayıt ettirildiği okulu kimseye haber vermeden bırakarak kendine bir çıkış yolu bulmuştu. Sabah evden okula gider gibi çıkıp, tüm gün şehirde dolaşıp, okul bitince eve dönmüştü. Sonunda anlaşıldı elbet ve okula döndü. Bu şekilde "Ben varım!" diyememişti. Ama artık onun için "Ben varım!" demenin yolu bırakabildiği ne varsa yarım bırakmak olmuştu. Bu sayede kendini müthiş özgür hissediyordu. Zihninde örüntüler vardı. "Özgür olmak için yarım bırakmalıyım." "Özgür olmak için sorun çıkarmalıyım." "Var olduğumu ispatlamalıyım!" .... Artık bu kısır döngünün içindeydi. Lise bitti, üniversiteyi terk etti. Yurt depozitosunu geri alıp yurt dışına gitti. Geçici işlerde çalıştı ki onun yarım bırakma döngüsüne çok güzel hizmet etsin. Tabi ki bunları bilinçli olarak pek çok açıklaması olsa da arka planda çalışan yukarıdaki örüntüleri yüzünden yapıyordu. O özgürdü, vardı, ve bunu ispatlamalıydı.

Evlendi, bu kez bir zaman sonra onu da bırakmak istedi. Çocuğu vardı, bazen anneliği de bırakıp kaçmak istedi... Ama bu döngüler artık öyle hayatını etkiler boyuta gelmişti ki, artık harekete geçme zamanı gelmişti. Bu noktada bu kadınla yollarımız kesişti işte. Yukarıda okuduğunuz örüntüleri seans sırasında keşfettik ve kaynağı bulduk. Harekete geçemeyişinin, "yarım bırakmak" isteyişinin kök sebeplerini dönüştürdük, temizledik. Artık bitti... Zihnini saran bu kısır döngü kırıldı. Artık özgür olmanın gerçek tanımını zihni biliyor. Benzer durumları yaratmadan da, zaten var olduğunu, görüldüğünü, kendini görmeyi zihni öğrendi. Özgürlüğün, zaten olduğu haliyle, doğal olarak hakkı olduğunu zihni biliyor. Artık hayallerini gerçekleştirmek ona çok uzak değil, "mümkün" geliyor. Şimdi onun için harekete geçme zamanı. Bu kez elindekilerle, yarım bırakmadan devam edecek, ayrıca yeni deneyimler de yaşayacak ve bu kez tamamlayacak. Belki de çok yakında muhteşem becerilerini ve potansiyelini hayata geçirmiş mutlu bir kadın olarak onu göreceğiz. Ben de yaşam amacımı gerçekleştirmenin keyfi içinde onu gönülden alkışlayacağım.

Ayşegül Karahan Ertuğrul

"En İyi Haline Yolculuk"

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