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19.11.2019 - 22:39 |

B12 eksikliği nedir, belirtileri ve nedenleri nelerdir? B12 vitamini eksik olursa ne olur?

B12 vitamini vücut için oldukça önemli olan vitaminler arasında yer almaktadır. B12 vitamini eksikliği tedavi edilmediği takdirde vücutta ciddi sağlık sorunları meydana gelebilir. B12 eksikliği nedenleri, B12 vitamini eksikliği kimlerde görülür, B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir, eksiklik nelere yol açar diye merak ediyorsanız tüm soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz

B12 eksikliği nedir, belirtileri ve nedenleri nelerdir? B12 vitamini eksik olursa ne olur?

B12 vitamini eksikliği yaşam kalitesini düşürmekle kalmayıp ilerleyen zamanlarda vücutta ciddi hasarlara ve ölümcül sağlık sorunlarına neden olabilir. b12 vitamini eksikliğini yaşamamak için ilk olarak nedenlerini bilmek gerekir.

B12 vitamini, eksikliği nedenleri…

B12 vitamini eksikliğinin en önemli nedeni, beslenme sorunudur. Besinlerden yeteri kadar b12 vitamini alınmadığında eksiklik yaşamak kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle b 12 içerden gıdalardan bolca tüketmek gerekir.

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B12 vitaminini bolca alabilmek için et, süt, yumurta, ciğer, yumurta ve balıktan muhakkak tüketmek gerekir. Her sabah kahvaltısında ve haftada bir veya iki kez akşam yemeklerinde ciğer, balık veya et tüketirseniz b12 vitamini eksikliğinizi giderebilirsiniz.

Ancak bazı kişiler b12 ağrılıklı beslendikleri takdirde bir türlü vitamin değerlerini yükseltmezler. Bunun nedeni yaşadıkları bir takım sağlık problemleri olabilir. B12 ağırlıklı beslendiğiniz halde bir türlü değerlerinizi yükseltemiyorsanız ağıda vermiş olduğumuz hastalıklardan birine sahip olabilirsiniz.

Mide rahatsızlıkları

Midede meydana gelen gastrit türü hastalıklar mide çeperindeki hücrelerin azalması durumudur. Mide içi hücrelerin azalması durumunda B12 vitaminin depolanması mümkün olmamaktadır.

Çölyak hastalığı

Yaşlanmak

Yaş ilerlemeye başladığında b12 vitamini emilimi azalmaktadır. Bu nedenle orta yaşın biraz üzerinde olanlar B12 vitaminine dikkat etmelidirler.

B 12 vitamini eksikliği kimlerde görülmektedir?

Vejeteryan olan kişilerde

Vejeteryan olanlarda genellikle b12 vitamini eksikliğine çok sık rastlanır. Et, süt, yumurta gibi besinleri hiçbir zaman tüketmemek ilerleyen zamanlarda B12 vitamini eksikliğini getirir hatta ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

Diyabet hastalarında
50 yaş üzerinde olan ve diyabet hastası olan sık ilaç kullanan kişilerin muhakkak b12 vitamini eksikliği olup olmadığını araştırmalıdırlar.

Çölyak hastalarında
Gıdaların vücut tarafından işlenmesinde sorunlara yol açan Crohn hastalığı, çölyak hastalığı gibi hastalıkları yaşayanlarda B12 eksikliği sık görülmektedir.

Alkol tüketenlerde

Cerrahi zayıflama operasyonu geçirenlerde

Mide kelepçesi kullanan kişilerde

B12 vitamini eksikliğinde vücut belli tepkiler ortaya çıkarmaktadır. İlk zamanlarda B12 vitamini eksikliğinde hafif aksaklıklar meydana gelir. Ancak daha sonraları bu eksiklikler, şiddetlenir ve ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkartabilir.

B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

B12 vitamini eksikliğinde vücut geneline yeterli oksijen taşıyamaz bu nedenle vücutta yorgunluk ve halsizlik hissi oluşur. Hafif baş dönmeleri de beraberinde gelen belirtiler arasındadır.

Diş eti kanaması

B12 eksikliğinde özellikle diş etlerinde kanamalar görülür. Diş etlerinde sürekli olarak kanama meydana gelmesi b12 eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir.

Kabızlık

Şiddetli ve sürekli hale gelen kabızlık B12 eksikliğinin en önemli belirtileri arasında yer alır.

Baş ağrısı

Baş ağrısı ve konsantrasyon eksikliği B12 eksikliğinin belirtileri arasındadır.

Morarma

Kollarda ve bacaklarda meydana gelen nedeni bilinmeyen morarmalar B12 eksikliğine işaret ediyor olabilir.

Yaş gruplarına göre günlük B12 miktarları

7-12 Ay Arası: 0.5 mcg
1-3 Yaş Arası: 0.9 mcg
4-8 Yaş Arası: 1.2 mcg
0-6 Ay Arası: 0.4 mcg
9-13 Yaş Arası: 1.8 mcg
14-18 Yaş Arası: 2.4 mcg
Yetişkinler: 2.4 mcg
Gebelik ve Emzirme Dönemi: 2.6 mcg

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