Babylon’da bu hafta! – 1 Ekim

Bajar “Altüst” / “Ser û bin” – 2 Ekim Çarşamba

Ortadoğu müzik geleneğiyle folk-rock kalıplarını bir araya getiren Bajar, yeni albümü “Altüst” / “Ser û bin” ile 2 Ekim akşamı Babylon’da.

Söz ve müzikleri Bajar’a ait olan albümde; Ahmet Arif, Özdemir Asaf, Sezai Sarıoğlu gibi şairlerin mısralarına da yer veriliyor. Metropol hayatındaki karşılaşmaların doğal sonucu olan melezliği müziğine döken Bajar; Kürtçe güftelerin yanı sıra Türkiye’deki ortak yaşam kültürünün doğal bir sonucu olan Türkçe ve iki dilli çalışmalarla da projenin kültürel çoğulcu yönünü vurguluyor. Protest üsluba değer veren Bajar; günümüzde gettolaşma, kültürel hiyerarşinin neden olduğu ayrımcılık, yeni kültürel normların gündelik ilişkilerdeki izleri gibi birçok meseleyi dinleyicileriyle paylaşıyor.

Kahraman Deniz – 3 Ekim Perşembe

Özgün vokal tarzıyla dikkat çeken müzisyen ve şarkı yazarı Kahraman Deniz, 3 Ekim’de Babylon sahnesinde.

Kendi kendine müzik prodüksiyonu öğrenen Kahraman Deniz, 2015 yılında evinde kurduğu stüdyoyla üretimlerine hız kazandırdı. 2016’da ilk albümü “23”ün yayımlanmasının ardından kısa süre sonra, ikinci albümü “46” yı dinleyicisiyle paylaştı. “Suç Mahalli” ve “Doğal Afetim” teklilerini yayımlayan Deniz; bütün söz ve müzik yazımını, düzenlemesini ve kapak tasarımını üstlendiği 3. albümü “19”u paylaştı. Senaryo ve edebiyatla ilgili çalışmalarını sürdüren çok yönlü sanatçı; farklı disiplinlerdeki üretimlerine devam ediyor.

Garanti BBVA Konserleri: She Drew The Gun – 4 Ekim Cuma

Liverpool çıkışlı psych – pop ekibi She Drew The Gun; Garanti BBVA Konserleri kapsamında, 4 Ekim Cuma günü Babylon’da.

Gitarist ve şarkı yazarı Louisa Roach önderliğindeki Liverpool çıkışlı grup She Drew The Gun, 2016 yılında “Glastonbury Festival Emerging Talent Competition” da birinci olduktan sonra ismini duyurmaya başladı. Aynı sene içerisinde çıkış albümleri “Memories Of Another Future”ı yayımlayan grup, The Coral’ın İngiltere turnesine eşlik etti. 2018’in sonunda yayımladıkları, övgü toplayan son albümleri “Revolution Of Mind”; özgürleşme, direniş, içinde yaşanılan sistemlerin ve kişinin kendi düşüncelerinin sorgulanışı gibi temaları ele alıyor. Günümüzü, geçmişi, geleceği, birlikteliğin gücünü ve barış, sanat ve sevgi dolu bir direniş pratiğini düşünmeye davet eden albümün prodüktörlüğünü The Coral’dan James Skelly üstlendi.

Y2K Millennium Party – 4 Ekim Cuma

Oldies But Goldies’e yıllardır ev sahipliği yapan Babylon, milenyum kuşağını da zaman yolculuğuna çıkarıyor ve 4 Ekim Cuma akşamı Y2K Millennium Party’nin yeni konseptliyle dans pistinde buluşturuyor.

Şarkı sözlerine eşlik edecek görseller ve pop rock’tan hip-hop’a, rap’ten nu-metal’e, R&B’den disco’ya türler arasında geçiş yapılacak olan partide 2000’lere geri döneceksiniz. Ev sahipliğini Daddy-E ve dear darling’in yaptığı gecede; Eminem, M.I.A. , Justin Timberlake, Rihanna, Kelly Rowland, Timbaland, Missy Elliott, TLC, Gwen Stefani, Fergie, Busta Rhymes, Kelis, Linkin Park, OutKast, The White Stripes, Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, Franz Ferdinand, Moby, Wu Tang Clan, Amy Winehouse ve Robbie Williams gibi isimlerle 2000’li yılların başında dans edeceksiniz.

Oldies But Goldies – 5 Ekim Cumartesi

Oldies But Goldies 5 Ekim Cumartesi Babylon’da.

ABBA’dan Michael Jackson’a, Depeche Mode’tan Madonna’ya, Snap’ten Donna Summer’a birçok efsane müzisyenin şarkıları arasında mekik dokuyan parti, dinleyicileri zamanda yolculuğa çıkaracak. Pop’tan rock’a, disko’dan funk’a, rock’n roll’dan hip-hop’a uzanan müzik yelpazesiyle Murat Beşer ve Murat Abbas’ın seçtiği şarkılar Babylon’da!