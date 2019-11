Babylon’da bu hafta! – 14-15-16 Kasım

The Bad Plus – 14 Kasım Perşembe

1990’da Ethan Iverson, Reid Anderson ve David King’in bir araya gelmesiyle tohumları atılan caz üçlüsü The Bad Plus, çıkış albümü “Motel”i 2000 yılında yayımladı. Albümlerinde orijinal kompozisyonlarının yanı sıra Nirvana, ABBA, The Bee Gees, Pink Floyd, David Bowie, Blondie, Black Sabbath, Yes, The Flaming Lips gibi grupların klasik parçalarına getirdikleri caz yorumlarıyla beğeni toplayan ekip; müzik kariyeri boyunca 13 albüm yayımladı. The Bad Plus 14 Kasım’da Babylon’da.

Garanti BBVA Konserleri: Cymande - 15 Kasım Cuma

Karayip kökenlerinden beslenerek reggae ritimlerini funk, soul, R&B, caz ve rock’la birleştirerek sound’larını oluşturan Cymande; 1970’lerin başında funk sahnesinin öncüleri arasında yer aldı. Kariyerleri boyunca Al Green, Jerry Butler, Patti La Belle, Billy Preston, Ramsey Lewis gibi birçok önemli isimle aynı sahneyi paylaştı. Cymande, R&B, soul ve cazın Rastafaryan ritimlerle buluştuğu sound’larını “nyah-rock” olarak tanımlıyor. 15 Kasım Cuma akşamı Babylon’da sahne alacak grup müziklerini birliktelik, barış ve sevgi çevresinde şekillendirerek dinleyicisiyle paylaşıyor.

Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars – 16 Kasım Cumartesi

Turcolatino akımının öncüsü olan Ayhan Sicimoğlu, Türkiye’de Latin müziğini sevdiren bir sanatçı olmasının yanı sıra yıllardır sunduğu gezi ve kültür programlarıyla da hayatın farklı renklerini öne çıkarıyor. 16 Kasım Cumartesi akşamı, Ayhan Sicimoğlu’nun “Latin All Stars” orkestrasıyla seslendireceği Bolero'lar, salsa'lar, cha cha'lar ve özel sürprizler Babylon’da.

