Badem yağı nedir? Badem yağının saça, cilde yararları ve faydaları nelerdir? Kullananlar tavsiye ediyor...

Badem sağlık için birçok faydaya sahip besleyici bir besindir. Bu lezzetli besin saç ve cilt bakımında doğal bileşen olarak kullanılır. Badem yağı toksik olmadığı için güzellik bakımında da kullanılır.

Badem yağı nedir?

Badem, badem ağacı olarak bilinen prunus dulcis ağacının yenilebilir tohumlarıdır. Bademlere sık sık fındık denir, ancak badem şeftalinin içerisinde bulunan tohumlardır. Badem bütün olarak tüketilebileceği gibi, un veya süt haline de getirilebilir. Yağ açısından zengin olması bademi mükemmel bir yağ kaynağı haline getirir. Tatlı badem çeşitleri yiyecek, kozmetik ve yağ olarak kullanılır. Acı badem ise tıbbi özellikleri olduğuna inanılır. Ancak düzgün işlenmezse toksik olabilir.

Rafine ve rafine olmayan badem yağı

Bademin yağını çıkarmadan önce soyulur ve kurutulur. Rafine badem yağı bademlerde yüksek ısı ve işleme tabi tutularak elde edilir. Bu yöntem ham badem yağı içerisinde bulunan besinlerin birçoğunu yüksek sıcaklık veya kimyasal işlemler sırasında tahrip edildiğinden badem yağının besin değerleri olumsuz yönde etkilenir.

Rafine badem yağı yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve rafine edilmemiş badem yağına göre daha ucuzdur. Bu da tüketiciler için maliyetli bir seçenek haline gelir. Rafine olmayan badem yağı yüksek ısı ve kimyasal maddeler kullanılmadan ham bademlerin sıkıştırılmasıyla üretilir. Isınma süreci badem yağının besin içeriğinin büyük bir kısmını muhafaza etmesine yardımcı olur ve mutfak kullanımı için iyi bir seçenek haline gelir.

Badem yağı beslenmesi

Badem yağı, bütün badem kadar olmasa da besleyici birçok faydaya sahiptir. Badem yağı, E vitamini için mükemmel bir kaynaktır ve az miktarda K vitamini içerir.

Beslenme dağılımı

1 çorba kaşığı (14 gram) badem yağının besin öğesi dökümü;

Kalori: 119

Toplam yağ: 13,5 gram

Doymuş yağ: 1,1 gram

Tekli doymamış yağ: 9,4 gram

Çoklu doymamış yağ: 2,3 gram

E Vitamini: RDI'nin % 26'sı

Fitosteroller: 35,9 mg

Yağ asitleri

Badem yağında bulunan yağ asitlerinin oranları şunlardır:

Tekli doymamış yağ: % 70

Çoklu doymamış yağ: % 20

Doymuş yağ: % 10

Doymamış yağlar kalp hastalığı ve obezite riskinde azalma da dâhil olmak üzere pek çok sağlık yararına bağlanmıştır.

Tekli doymamış yağlar, kalp rahatsızlığı için risk faktörü olan yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olabilir. Tekli doymamış yağlar kilo vermenize de yardımcı olur. Nitekim 1.460 kişinin bulunduğu 24 çalışmanın yakın tarihli bir derlemesinde, tekli doymamış yağların yüksek olduğu bir diyetin kilo kaybı için yüksek karbonhidratlı bir diyetten daha etkili olduğu bulunmuştur.

Badem yağının sağlığa olan faydaları

Kalp sağlığınızı korur

Badem yağı, kalp rahatsızlığı riskini düşürmek ve kan şekeri seviyelerini sabitlemek de dâhil olmak üzere geniş kapsamlı sağlık yararları sağlar. Kan basıncını ve kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı olur ve kilo vermenizi sağlar. Tekli doymamış yağlar iyi kolesterol düzeylerini arttırır. Hem badem hem de badem yağının kötü kolesterol ve toplam kolesterol düzeylerini düşürür.

Güçlü antioksidanlar içerir

Badem yağı, E vitamin kaynağıdır. 1 çorba kaşığı badem yağı günlük ihtiyacın %26’sını karşılar. E vitamini antioksidan özelliklere sahip çözülebilir bileşiklerden oluşur. Bu bileşikler hücreleri serbest radikal adı verilen zararlı maddelerden korur. Serbest radikaller sağlık için gerekliyken vücutta çok fazla sayıda bulunursa zarar verebilir. Serbest radikallerin aşırı yüklenmesi oksidatif hasara neden olur ve kanser, kalp hastalığı gibi birçok kronik rahatsızlığa sebebiyet verir. E vitaminin fazla alınması yaşlı insanlarda kalp hastalığı, yaşla ilgili maküler dejenerasyın ve bilişsel düşüş riskini düşürmeye yardımcı olur.

Kan şekeri kontrolü için faydalıdır

Diyetinize badem yağı eklemek kan şekerinizi sabit tutmanıza yardımcı olabilir. Bu yağ tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlardan oluşabilir.

Karbonhidratların doymamış yağlarla değiştirilmesi, kan şekeri düzeylerini düşürerek insülin direncini ve uzun süreli kan şekeri kontrolünün bir göstergesi olan HbA1c düzeylerini iyileştirdiği gösterir.

Yapılan bir çalışmada, badem yağı ilave edilerek kahvaltı yapanların hem yemekten sonra hem de gün boyunca badem yağı tüketmeyen katılımcılara kıyasla daha düşük kan şekeri seviyesine sahip olduğu gözlenmiştir.

Badem yağı kilo vermenize yardımcı olur

Birçok kişi kilo vermeye çalıştıklarında yağlardan kaçınır, ancak doğru miktarda yağ tüketmek kilo kaybı için faydalıdır. Badem içeren sağlıklı bir diyet kilo vermenize yardımcı olur. Aynı şekilde, diyetinize badem yağı ekleyerek de kilo verebilirsiniz. Tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar vücut yağını azaltarak kilo kaybına neden olur.

Badem yağının güzelliğe faydaları

Badem yağı, doğal güzellik ürünlerinin popüler bir bileşenidir. Hafif ve yatıştırıcı özelliği hem cilt hem de saç için faydalıdır. Cildin su kaybını önlemeye yardımcı olur. Badem yağı cildi, saçları ve saç derisini yumuşak ve sulu tutmak için mükemmel bir tercihtir.

Badem yağının nemlendirici etkileri, kuru veya hassas cilde sahip insanlar için çok faydalıdır. Badem yağı, cildi güneş ışınlarından ve erken yaşlanmaya karşı koruyabilecek E vitamini ile doludur.

E vitamini hücreleri güneş ışınlarından korumasına yardımcı olabileceğini göstermiştir. Güneş ışınlarının ciltte sebep olduğu kimyasal ve yapısal değişiklikleri azaltır.

Rafine edilmemiş badem yağı cilt bakımında daha önemlidir. Çünkü rafine edilmemiş yağ, E vitamini bakımından daha yüksektir. Bu yatıştırıcı yağ, esneme izlerinin yayılmasını önlemeye bile yardımcı olur. Karın bölgesinde gevşeklik izlerinin yanı sıra kızarıklık ve kaşıntıları da azaltır.



Badem yağı nasıl kullanılır?

Badem yağı hem gıda hem de doğal cilt ve saç bakım ürünü olarak kullanılabilen çok amaçlı bir üründür.

Badem yağının mutfakta kullanımı

Badem yağı hafif tatlandırıcı bir yağdır. Yüksek sıcaklık, besin değerini yok edebilir bu yüzden rafine edilmemiş badem yağını pişirmede kullanmak gerekir. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra da gıdalara ilave edebilirsiniz.

Rafine edilmemiş badem yağını kullanmanın birkaç yolu:

• Rafine edilmemiş badem yağı, elma sirkesi ve doğranmış otlarla lezzetli bir salata elde edebilirsiniz.

• Yemeklerde ekstra bir tat sağlamak amacıyla kullanabilirsiniz.

• Makarnanızın üzerine biraz badem yağı ekleyebilirsiniz.

Güzellik rutininizin bir parçası olsun

Cildiniz ve saçlarınız için doğal bir güzellik yoludur. Badem yağı satılan birçok nemlendiriciden daha ucuzdur ve içerisinde zararlı içerikler bulundurmaz.

Cildinize veya saç bakım rutininize ekleyeceğiniz bazı yollar:

• Nemlendirici olarak kullanabilirsiniz.

• Dirsek, ayak ve ekstra kuru kalmaya eğilimli bölgelere uygulayın.

• Domates, badem yağı ve püre haline getirilmiş avokadoyu karıştırıp nemli saçınıza uygulayarak nemlendirici bir saç maskesi yapabilirsiniz.

Merve Ağdağlı / PembeNar Özel