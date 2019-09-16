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16.09.2019 - 09:52 |

Bademli keşkül nasıl yapılır?

Hafif ve sütlü tatlı tarifi arayanların çok seveceği bademli keşkül tarifini sizinle paylaşıyoruz. Çok basit malzemelerle yapabileceğiniz bademli keşkül için malzemeleri hazırlayın. İşte bademli keşkül tarifi...

Bademli keşkül nasıl yapılır?

Bademli keşkül nasıl yapılır, sizin için araştırdık. Yapımı çok basit olan ve evde yapabileceğiniz bademli keşkül, hafif tatlılar arasında ilk sırada geliyor. Misafirlerinize hızlıca hazırlayabileceğiniz bademli keşkülü mutlaka deneyin. İşte bademli keşkül tarifi... 

Malzemeler:

-1 litre süt
-1 su bardağı toz şeker
-1 su bardağı toz badem
-1 Yemek kaşığı nişasta
-2 yemek kaşığı pirinç unu
-1 yumurta sarısı
-1 vanilya

Süslemek için:

-File badem

Bademli keşkül nasıl yapılır?

-Sütü tencereye dökün ve soğukken şekeri, yumurta sarısını ve bademi ilave edin.
-Nişastayı suyun içinde ezin. Süt kaynadıktan sonra nişastayı ve vanilyayı ekleyerek karıştırın. Kıvamı koyulaşınca kaselere paylaştırın.
-Soğuması için bekleyin ve üzerini file badem ile süsleyin.

Afiyet olsun.

 

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