Bağırsakları yeniden yapılandıran 14 günlük mikrobiyom kürü

Sağlıklı bir yaşamın bağırsaklarda başladığını vurgulayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, beslenme şeklinin bağırsakların ekosistemi olan mikrobiyomu şekillendirdiğine işaret ediyor. Dr. Ümit Aktaş, “Mikrobiyom, dost bakteriler ve zararlı bakterilerden oluşur. Bu bakteriler, zengin bir çeşitliliğe sahip ve sayıca çoksa, zararlı bakteriler çoğalamaz, sağlığınız için bir tehdide dönüşemez” diyor. Probiyotik kolonilerinin zenginliği ve sayıca üstünlüğünün ekosistemin mükemmel bir şekilde işlemesini sağladığını belirten Dr. Ümit Aktaş, “Aksi durumda tüm hastalıklara zemin hazırlayan, sağlığınıza çelme takan bir mikrobiyoma sahip olursunuz” diye uyarıyor.

Faydalı bakterilerin çoğunlukta olduğu bir bağırsak florasına sahip olmanın, ancak probiyotikler açısından zengin yiyeceklerden oluşan bir beslenme modeliyle gerçekleşebileceğini hatırlatan Dr. Ümit Aktaş, sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmak için 14 gün uygulanan mikrobiyom kürü’nü tavsiye ediyor.

Dr. Ümit Aktaş, Mutluluk Kürleri 2 kitabında yer alan “Mikrobiyom Kürüyle Bağırsaklarını Yeniden Yapılandır” bölümünde, 14 günlük beslenme kürü, kür sırasında tüketilmesi gerekenler besinler ve tarifler yer alıyor. Kür süresince yapılması gerekenleri ise Dr. Aktaş şöyle özetliyor:

Mikrobiyom İçeceği ile bağırsak floranızda doping etkisi yaratın!

-Kürde yer alan değerli probiyotik kaynakları tüketin

-Kür süresinde salatalarınızı ev sirkesi ile hazırlayın.

-Hemen her öğünde şirden mayasıyla yapılmış peynir, ev yoğurdu, kefir ya da turşu tüketin.

-Öğlen yemeklerinden bir saat önce suyla seyreltilmiş ev sirkesi için.

-Mevsim sebzelerinin probiyotiklerin favori besinleri olduğunu unutmayın!

-Kürde yer alan fermente yiyeceklerle vücudunuza aldığınız probiyotiklerin gelişmesini ve çoğalmasını sağlayın.

Bağırsak floranızda dost bakterilerin dolaşmasını istiyorsanız “Süper Starlar” olarak tanımladığımız; rezene, sarımsak, soğan, pırasa, enginar, kuşkonmaz, mercimek, nohut, kuru fasulye, havuç, turp, lahana, brokoli, domates, patates, elma, muz, keten tohumu ve ceviz tüketin!

Kendi zeytininizi evde kendiniz yapın. Buna imkanınız yoksa güvenilir bir üreticiden salamura zeytin satın alın. Salamura zeytinin şifalı özelliklerinin, fermentasyon sayesinde kat be kat arttığını aklınızda bulundurun!

Probiyotik takviyesi seçerken dikkatli olun!

Dr. Ümit Aktaş, Mikrobiyom Kürü’ne başlamadan önce D vitamini, magnezyum değenin ölçülmesini, düşükse takviye yapılmasını tavsiye ediyor. Dr. Aktaş, “Kür boyunca enterik, yani bağırsaklarda çözünen probiyotik takviyesi almak çok önemli! Kürle bağırsak florasını hızlı bir şekilde yeniden şekillendirirken ona tam destek vereceğiz. Probiyotik takviyesi seçerken dikkatli olun!” diyor.

Dr. Ümit Aktaş’tan Mikrobiyom İçeceği tarifi

Malzemeler:

-Yarım su bardağı ev yoğurdu ya da kefir

-1 adet avokado

-1 adet orta boy kırmızı pancar

-1 yemek kaşığı keten tohumu

-1 başparmağı büyüklüğünde taze zencefil

-1 çay kaşığı zerdeçal

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 yemek kaşığı ev sirkesi

-1 diş sarımsak (tercihe bağlı)

-1 tutam kaya tuzu

Yapılışı:

Kırmızı pancarı haşlayıp kabuğunu soyun. Tüm malzemeleri blender içine koyun ve kıvamlı bir sıvı haline gelinceye kadar çalıştırın. İçeceğiniz hazır!

*Tarifi mevsime, damak tadınıza göre uyarlayabilirsiniz. Kırmızı pancar yerine, brokoli, ıspanak ya da salatalık kullanabilirsiniz. Brokoli ve ıspanağı pişirmeden çiğ olarak kullanmanızı tavsiye ederim.

*Bir öneri: Kırmızı pancarları haşlayıp, kabuklarını soyduktan sonra buzlukta saklayabilirsiniz. İçeceği hazırlarken buzluktan çıkarıp kullanabilirsiniz.