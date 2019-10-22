Diyet

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSağlıklı BeslenmeBağırsakları yeniden yapılandıran 14 günlük mikrobiyom kürü
22.10.2019 - 11:32 |

Bağırsakları yeniden yapılandıran 14 günlük mikrobiyom kürü

Sağlıklı bir yaşamın bağırsaklarda başladığını vurgulayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, beslenme şeklinin bağırsakların ekosistemi olan mikrobiyomu şekillendirdiğine işaret ediyor. Dr. Ümit Aktaş, sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmak için 14 gün uygulanan mikrobiyom kürü tarifini paylaştı.

Bağırsakları yeniden yapılandıran 14 günlük mikrobiyom kürü

Sağlıklı bir yaşamın bağırsaklarda başladığını vurgulayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, beslenme şeklinin bağırsakların ekosistemi olan mikrobiyomu şekillendirdiğine işaret ediyor. Dr. Ümit Aktaş, “Mikrobiyom, dost bakteriler ve zararlı bakterilerden oluşur. Bu bakteriler, zengin bir çeşitliliğe sahip ve sayıca çoksa, zararlı bakteriler çoğalamaz, sağlığınız için bir tehdide dönüşemez” diyor. Probiyotik kolonilerinin zenginliği ve sayıca üstünlüğünün ekosistemin mükemmel bir şekilde işlemesini sağladığını belirten Dr. Ümit Aktaş, “Aksi durumda tüm hastalıklara zemin hazırlayan, sağlığınıza çelme takan bir mikrobiyoma sahip olursunuz” diye uyarıyor.

Faydalı bakterilerin çoğunlukta olduğu bir bağırsak florasına sahip olmanın, ancak probiyotikler açısından zengin yiyeceklerden oluşan bir beslenme modeliyle gerçekleşebileceğini hatırlatan Dr. Ümit Aktaş, sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmak için 14 gün uygulanan mikrobiyom kürü’nü tavsiye ediyor.

Dr. Ümit Aktaş, Mutluluk Kürleri 2 kitabında yer alan “Mikrobiyom Kürüyle Bağırsaklarını Yeniden Yapılandır” bölümünde, 14 günlük beslenme kürü, kür sırasında tüketilmesi gerekenler besinler ve tarifler yer alıyor. Kür süresince yapılması gerekenleri ise Dr. Aktaş şöyle özetliyor:

Mikrobiyom İçeceği ile bağırsak floranızda doping etkisi yaratın!

-Kürde yer alan değerli probiyotik kaynakları tüketin

-Kür süresinde salatalarınızı ev sirkesi ile hazırlayın.

-Hemen her öğünde şirden mayasıyla yapılmış peynir, ev yoğurdu, kefir ya da turşu tüketin.

-Öğlen yemeklerinden bir saat önce suyla seyreltilmiş ev sirkesi için.

-Mevsim sebzelerinin probiyotiklerin favori besinleri olduğunu unutmayın!

-Kürde yer alan fermente yiyeceklerle vücudunuza aldığınız probiyotiklerin gelişmesini ve çoğalmasını sağlayın.

Bağırsak floranızda dost bakterilerin dolaşmasını istiyorsanız “Süper Starlar” olarak tanımladığımız; rezene, sarımsak, soğan, pırasa, enginar, kuşkonmaz, mercimek, nohut, kuru fasulye, havuç, turp, lahana, brokoli, domates, patates, elma, muz, keten tohumu ve ceviz tüketin!

Kendi zeytininizi evde kendiniz yapın. Buna imkanınız yoksa güvenilir bir üreticiden salamura zeytin satın alın. Salamura zeytinin şifalı özelliklerinin, fermentasyon sayesinde kat be kat arttığını aklınızda bulundurun!

Probiyotik takviyesi seçerken dikkatli olun!

Dr. Ümit Aktaş, Mikrobiyom Kürü’ne başlamadan önce D vitamini, magnezyum değenin ölçülmesini, düşükse takviye yapılmasını tavsiye ediyor. Dr. Aktaş, “Kür boyunca enterik, yani bağırsaklarda çözünen probiyotik takviyesi almak çok önemli! Kürle bağırsak florasını hızlı bir şekilde yeniden şekillendirirken ona tam destek vereceğiz. Probiyotik takviyesi seçerken dikkatli olun!” diyor.

Dr. Ümit Aktaş’tan Mikrobiyom İçeceği tarifi

Malzemeler:

-Yarım su bardağı ev yoğurdu ya da kefir

-1 adet avokado

-1 adet orta boy kırmızı pancar

-1 yemek kaşığı keten tohumu

-1 başparmağı büyüklüğünde taze zencefil

-1 çay kaşığı zerdeçal

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 yemek kaşığı ev sirkesi

-1 diş sarımsak (tercihe bağlı)

-1 tutam kaya tuzu

Yapılışı:

Kırmızı pancarı haşlayıp kabuğunu soyun. Tüm malzemeleri blender içine koyun ve kıvamlı bir sıvı haline gelinceye kadar çalıştırın. İçeceğiniz hazır!

*Tarifi mevsime, damak tadınıza göre uyarlayabilirsiniz. Kırmızı pancar yerine, brokoli, ıspanak ya da salatalık kullanabilirsiniz. Brokoli ve ıspanağı pişirmeden çiğ olarak kullanmanızı tavsiye ederim.

*Bir öneri: Kırmızı pancarları haşlayıp, kabuklarını soyduktan sonra buzlukta saklayabilirsiniz. İçeceği hazırlarken buzluktan çıkarıp kullanabilirsiniz.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Beyaz Gömlek Zarafeti

Beyaz Gömlek Zarafeti
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Bugün kendinizi ifade ederken duygusal abartılar yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var. Bugün sanatsal aktivitelerle gününüzü değerlendirmek isteyebilirsiniz. Birkaç gündür ilgilendiğiniz işlerinizi tamamlamakla uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aileye ait konularda duygusal baskı hissedebilirsiniz. Özgürlük isteği içinde olacağınız zamanlar var. Güven aradığınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Geçmişinizden gelen bazı konularla ilgilenebilir ve bunların tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Akşam saatlerinde bireysellik içinde yeni fikirlere açık olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde iletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Fikirlerinizi paylaşırken duygusal abartıya kaçabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Yazışma ve iletişimle geçen hızlı bir süreç yaşayabilirsiniz. Bazen iletişiminizin kısıtlandığını hissedebilirsiniz, sakin kalmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili başkalarından destek alabileceğiniz olanaklar var. İşle ilgili konularda baskılandığınızı hissedebilir, iletişim kurmakta zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Karşınızdakini anlamak için özen göstermelisiniz. Olaylara karşı sakinliğinizi korumanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda planlamalar yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. İlişkilerinizde duygusal abartıdan kaçınmaya özen gösterin. İletişimde olduğunuz kişilere karşı sabırlı davranmanız gerekebilir. Fikir çatışmalarına girmemeye dikkat etmelisiniz. Gece saatleri yeni fikirlere daha açık olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gizli kalmış konular gündeminizi etkileyebilir. Yaşadığınız olaylardan ötürü duygusal baskı altında olduğunuzu hissedebilirsiniz. İletişim çatışmalarından uzak durmanızda fayda var. Gün içinde kabullenme içinde olacağınız durumlar olabilir. İşlerinizi bitirmeniz için gün içinde uygun zamanlar var. Sabrınızla bugünü en iyi şekilde atlatabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentileriniz hakkındaki fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Yaşayacağınız olaylarda duygusal abartıdan kaçınmalısınız. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. Son zamanlarda uğraştığınız konularla ilgilenip, sonlandırmak isteyebilirsiniz. İşlerinizde başkalarından destek alacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda kendinizi duygusal baskı altında hissedebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri anlamak için daha fazla sarf etmeniz gereken zamanlar yaşayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak ve faydalı olmak için çaba içinde olabilirsiniz. Parlamak ve önde olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Sorumluluklarınıza odaklanıp, işlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak, öğrenmek ve özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. Küçük tatil planları yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal olarak baskı hissedebilirsiniz, bu durum sizi kaygılandırabilir. Gün içinde oluşacak karışıklıklara karşı sakinliğinizi korumanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eksik iletişimden kaynaklanan krizler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Kendinizi duygusal olarak baskı altında hissedebilirsiniz. Rahatlatmanız ve çatışmalardan uzak durmanızda fayda var. Karşınızdaki insanı anlamak için daha çok çaba sarf etmeniz gerekebilir. Ortaklı para durumlarına da özen göstermelisiniz. Yenilenmeye gitmek size iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinize bugün daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Olaylara karşı tepkinizi kontrol etmenizde fayda var. İletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Duygularınızı abartılı şekilde gösterme eğiliminde olabilirsiniz. İlişkilerinize özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki konular ve sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha özverili olmanız gereken zamanlar içinde olabilirsiniz. Baskılandığınızı hissettiğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz.  Sakinliğinizi korumaya özen göstermelisiniz. Bitirmek için çabaladığınız işlerinizi tamamlamak için iyi fırsatlar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Serra Özsoy
Serra ÖzsoyTekniklerle Gardırop Detoksu
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu Özkal
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu ÖzkalEvren Boşluk Sevmez
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluYaşam Koçları Ne Yapar?
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanDuyu Bütünlemeyi Kim Uygular?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaBurun Ucu Estetiği (Tiplasti)
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanSınav Stresini Aile Olarak Yönetmek
Nur Demir
Nur DemirTitreşiminizi Yükseltmek
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanBlefarit (Göz Kapağı İltihabı)
Melis Güvenç
Melis Güvenç"Benim Kulvarım Farklı"
Simay Özyiğit
Simay ÖzyiğitÇocukla İletişim
En Çok İzlenen Videolar
Kemik iliği nakli için kimler verici olabilir?Kemik iliği nakli için kimler verici olabilir?
Kemik iliği nakli nedir?Kemik iliği nakli nedir?
Kemik iliği nakli hangi hastalara yapılır?Kemik iliği nakli hangi hastalara yapılır?
İstanbul Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2020 Özelİstanbul Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2020 Özel

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuşkonmaz ve zencefille zenginleştirilen levrek oturtma

Kuşkonmaz ve zencefille zenginleştirilen levrek oturtma

Laledan Restoranın Menüsü Tamamen Yenilendi: ‘‘Pasta & More’’

Laledan Restoranın Menüsü Tamamen Yenilendi: ‘‘Pasta & More’’

Peynirde prostat kanseri tehlikesi!

Peynirde prostat kanseri tehlikesi!

Ani kalp çarpıntısı hastalık habercisi olabilir

Ani kalp çarpıntısı hastalık habercisi olabilir

Sıradaki Haber