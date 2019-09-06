Bahis bağımlılığı için en büyük tehlike: Canlı bahis

Bahis bağımlılığı nedir?

Kumar, küresel düzeyde giderek artarken beraberinde bireysel ve toplumsal düzeyde ekonomik, sağlık ve sosyal sorunları da getirmektedir. Teknolojik gelişmeler kumarın oynandığı platformları değiştirmiş ve kumarı online bir aktivite haline getirmiştir. Online kumar pazarı kumarhaneler ve bahis dükkanları gibi kara tabanlı kumardan daha hızlı bir şekilde yılda %10 büyümektedir.

Canlı bahis nedir?

Uzm. Psikolog, Bağımlılık Danışmanı Kinyas Tekin; canlı bahis ile ilgili şunları ifade etti;

“Canlı bahis, başlamış ancak henüz bitmemiş bir etkinliğe yapılan bahis anlamına geliyor. Canlı bahiste kumarbazlar, bir etkinlik başladıktan sonra bahis oynamaya devam etme seçeneğine sahiptir ve bahisçiler, bahis oranlarını etkinliğin ilerlemesine bağlı olarak uyarlama seçeneğine sahiptir.”

Tekin’e göre canlı bahis sayesinde, spor başladıktan sonra; kim gol atar, kaç gol farkı olur, topu taca kim atar, korner kimin olur, hangi kartı kim alır, hangi dakikalar arasında gol olur, toplam kaç gol olur, toplam korner sayısı, oynama yüzdesi, şu dakikalar arasında beraberlik tahmini, karşılıklı gol var / yok, ilk yarı sonuçları, tek maça oynama, tehlikeli atak, isabetli şut sayısı, kaç skorla biter gibi çok farklı seçeneğe ve kişinin her an bahis yapmasına olanak sağladığı için riskler teşkil ettiğini belirtti. Bununla beraber müsabaka içinde bu seçeneklere yapılan bahis oranları sürekli değişmekte ve karşılaşma sonuna doğru bahisler gittikçe artmaktadır. Canlı bahis ile yaratılan bu dinamik yapı sayesinde kişi sürekli bahis oynamaya devam edebilmektedir.

Canlı bahis neden tehlikedir?

Prof. Dr. Kültegin Ögel, canlı bahisin tehlikelerini şu şekilde ifade etmektedir;

“Canlı bahiste hissetme veya sezgilerin daha çok kazandıracağı iddia edilir. Oysa bahis bağımlılığında hisler ve sezgiler bahis sonuçlarını etkilememektedir. Aksine canlı bahiste bu kadar çok değişkenin olması kişinin karar verme süreçlerini olumsuz etkilemekte ve daha fazla kaybetmesine neden olmaktadır.

Canlı bahis sayesinde müsabaka başında bahis yapmak yerine başladıktan sonra gidişata göre bahis yapmanın bir avantaj olabileceği iddia edilir. Bahis bağımlılığında unutulmaması gereken bir faktörde beynin zamanla bahis yapılan para miktarına ve süreye tolerans geliştirmesidir. Bu nedenle bahis yapan kişiler giderek daha yüksek miktarda para ve daha kısa sürede sonuç alabileceği bahisler yapıyor olacak. Kayıpların daha fazla olmasına neden olabilir.

Canlı bahis ile daha fazla eğlence sunduğu iddia edilmektedir, oysa bahis oynarken beynin sürekli heyecan yaşaması bağımlılığa yatkınlığı arttırmaktadır. Çünkü bağımlılık nöroadaptasyon ile oluşan bir hastalıktır. Bahis bağımlılığında önemli sorunlardan biri olan “oynamaya devam edersem şansın bana döneceği” şeklindeki düşünce hataları için sürekli bahis yapacak seçeneklerin olması yüksek risk oluşturmaktadır.”

Canlı bahis nasıl cazip hale getiriliyor?

Online bahis oynatan siteler çeşitli promosyonlarla ve manipülasyonlarla bahis oynayan kişileri sürekli oyunda tutmaya çalışmaktadır. En sık kullanılan yöntemler, ücretsiz bonuslar, daha iyi bahis teklifleri, zaman sınırlı teklifler, kazanılan miktarı hemen çekme teklifleri, bahiste kalmaya yönelik kumar reklamları ve bildirimler, kazanacağını düşündürme, bunun için tetikleme ve teşvik etme, planlanandan daha fazla harcama yapma ve kumardan uzak durmayı baltalama gibi teknik ve manipülasyonlar kullanmaktadırlar.

Bağımlılık Danışmanı Sayın Tekin’e göre; kişinin finansal destek bulma arayışı devam ederken tehlikeler de artmaktadır. Çeşitli uygulamalarla (app) kumar veya canlı bahis oynatan bazı kişilerin sunduğu finansal destekler devreye girdiğinde kişi içinden çıkılmaz bir girdaba girmiş olmaktadır. Bahisçi adına açılan hesap sayesinde kişi istediği kadar bahis oynayabilmektedir. Haftalık ödemeler şeklinde kişinin ödeme yapması beklenmekte ve ödeme gelmediğinde çeşitli yaptırımlar devreye girmektedir. Tefecilere olan borcun ödenmediği her hafta katlanması ödemeyi daha da zorlaştırmaktadır. Gelmeyen ödemeler ikinci aşamada aileden bahisçiyi tehdit etme yoluyla alınmaya çalışılmaktadır. Aile ödeme yapamadığında bahisçiye karşı fiziksel şiddetle başlayan ve silahla yaralamaya kadar giden bir süreç izlenebilmektedir. Bir şekilde yapılan ödemeler sonrası bahisçiye aynı olanaklar yine sağlanmakta ve kısır döngü devam etmektedir.

Ne yapılmalıdır?

Uzm. Psikolog, Bağımlılık Danışmanı Kinyas Tekin, neler yapılması gerektiği ile ilgili şunları ifade etmiştir;

Kumarın her türünün risk teşkil ettiği bilinmelidir. Kumar türleri içinde canlı bahis sunduğu sürekli ve çeşitli seçeneklerle kumar bağımlılığı için daha büyük riskler teşkil etmektedir. Canlı bahis bu özellikleri bilinerek oynanmalı ve problem yaratmaya başladığında destek alınmalıdır. Bahis, bağımlılık aşamasında ise profesyonel bir ekipten destek alınmalıdır. Kişi, aile ve tedavi ekibi koordine bir şekilde çalışarak bahis bağımlılığından kurtulmanızı sağlayabilir. Tek başınıza bu sorunla baş etmeye çalışmanız problemlerin artmasına neden olabilir.

Psikiyatrist Prof. Dr. Kültegin Ögel