Bakanlık duyurdu: Ölüm kaydı dijital ortama taşındı
Sağlık Bakanlığı, ölüm vakalarının elektronik ortamda kayıt ve tescili için "Ölüm Bildirim Sistemi"ni devreye aldı. Bu sayede yakınını kaybedenlerin nüfus müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmayacak. İlgili kurumlarla hızla iletişim kurularak cenaze nakil ve defin işlemleri hızlandırılacak
Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile ortaklaşa geliştirdiği proje kapsamında ölüm vakalarının kayıt, tescil ve paylaşımını elektronik ortama taşıdı.
Böylece, ölüm vakası tespit edildiğinde hekim, Ölüm Bildirim Sistemi'ne (ÖBS) vakayı kaydedecek. Daha sonra rapor ilgili kurumlarla elektronik ortamda anlık paylaşılarak, tescil işlemleri gerçekleştirilecek.
3 milyon kayıt tek tek arşivlendi
Yılda 450 bin civarında ölüm vakasının meydana geldiği Türkiye'de sistemin devreye girmesiyle yaklaşık 3 milyon vatandaşın ölüm şekli ve nedenlerinin elektronik kaydı yapılarak Bakanlık bünyesinde arşiv oluşturuldu.
Yaklaşık 200 bin kullanıcının bulunduğu Ölüm Bildirim Sistemi, sağlık hizmeti veren tüm kamu ve özel tesisler, belediyeler ve adli tıp kurumları ile entegre çalışıyor.
6 ilde uygulama başladı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucu Ankara, İzmir, Bursa, Rize, Kırıkkale ve Konya illerinde ölüm kayıtlarında elektronik ortamda tescil uygulamasına geçildi.
Bu sayede 16 bin belgenin elektronik tescili yapılarak vatandaşların cenaze işlemleri kolaylaştırıldı.
Tescil işleminin yapıldığı SMS ile iletiliyor
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ölüm tescil işleminin yapıldığı SMS ile iletiliyor. Böylece vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmek zorunda kalmıyor.
Tescil işlemi, önümüzdeki yıldan itibaren tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.