Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGenel Sağlık HaberleriBakanlık duyurdu: Ölüm kaydı dijital ortama taşındı
25.11.2019 - 10:16 | | AA

Bakanlık duyurdu: Ölüm kaydı dijital ortama taşındı

Sağlık Bakanlığı, ölüm vakalarının elektronik ortamda kayıt ve tescili için "Ölüm Bildirim Sistemi"ni devreye aldı. Bu sayede yakınını kaybedenlerin nüfus müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmayacak. İlgili kurumlarla hızla iletişim kurularak cenaze nakil ve defin işlemleri hızlandırılacak

Bakanlık duyurdu: Ölüm kaydı dijital ortama taşındı

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile ortaklaşa geliştirdiği proje kapsamında ölüm vakalarının kayıt, tescil ve paylaşımını elektronik ortama taşıdı.

Böylece, ölüm vakası tespit edildiğinde hekim, Ölüm Bildirim Sistemi'ne (ÖBS) vakayı kaydedecek. Daha sonra rapor ilgili kurumlarla elektronik ortamda anlık paylaşılarak, tescil işlemleri gerçekleştirilecek. 

3 milyon kayıt tek tek arşivlendi

Yılda 450 bin civarında ölüm vakasının meydana geldiği Türkiye'de sistemin devreye girmesiyle yaklaşık 3 milyon vatandaşın ölüm şekli ve nedenlerinin elektronik kaydı yapılarak Bakanlık bünyesinde arşiv oluşturuldu. 

Yaklaşık 200 bin kullanıcının bulunduğu Ölüm Bildirim Sistemi, sağlık hizmeti veren tüm kamu ve özel tesisler, belediyeler ve adli tıp kurumları ile entegre çalışıyor. 

6 ilde uygulama başladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucu Ankara, İzmir, Bursa, Rize, Kırıkkale ve Konya illerinde ölüm kayıtlarında elektronik ortamda tescil uygulamasına geçildi.

Bu sayede 16 bin belgenin elektronik tescili yapılarak vatandaşların cenaze işlemleri kolaylaştırıldı.

Tescil işleminin yapıldığı SMS ile iletiliyor

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ölüm tescil işleminin yapıldığı SMS ile iletiliyor. Böylece vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmek zorunda kalmıyor.

Tescil işlemi, önümüzdeki yıldan itibaren tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Elbise & Bot Stili

Elbise & Bot Stili
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Bu konuyla ilgili duygusal bağ içinde olduğunuz kişiler sizi sıkıntıya sokabilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Olayları iyi tarafından algılamaya çalışın. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ilgili konular daha fazla ön plana çıkabilir. Birlikte yapacağınız planlarla ilgili organize olmanız gereken zamanlardasınız. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak sizin için önem kazanabilir. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olun. İlerleyen saatlerde ev içi kazalar meydana gelebilir. Kişisel uyumunuz dikkat çekecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki yoğun tempo gerilmenize neden olabilir. Akışta kalmanız gereken bir gündesiniz. Sorumluluklarınızın arttığını hissedebilirsiniz. İşlerinize yön vermek daha önemli bir hal alabilir. Sizi yıpratan olaylardan uzak durmanızda fayda var. Akşam saatlerinde ani çıkışlar yapmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hobilerinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi yetenekli olduğunuz konularda ifade etmek isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda risk almak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızın işleriyle ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde yorgunluğunuzu atacağınız programlar yapın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. İletişimde olduğunuz kişilerle sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi sert bir şekilde ifade etmekten kaçınmalısınız. Gün içinde aksayan işlerinize yönelmek size iyi gelecektir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba sarf etmelisiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizdeki gelişmeler sizi de etkileyebilir. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili eğitimlere katılabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişiler ön plana çıkabilir. Akşam saatlerinde kendinizi iyi hissedeceğiniz programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi durumunuzla ilgili kendinize yeni kaynaklar bulmak isteyebilirsiniz. Yeteneklerinizi geliştireceğiniz konularda araştırma yapmak doğru bir başlangıç olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda destek alacağınız bir gündesiniz. Bu durum işlerinizi çabuk toparlamanıza neden olabilir. Akşam saatlerinde çatışmalardan uzak durun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yönelebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için önünüze kısmetler gelebilir. Bedeninize ait konulara özen göstermenizde fayda var. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sakin kalmanız sizin için iyi olacaktır. Akşam saatlerinde içsel uyumunuzu daha rahat sağlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Gizli kalan koşulların içinde kaybolduğunuzu hissedebilirsiniz. Kabullenme içinde olacağınız zamanlar var. Kendi iç dünyanıza yönelmek size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde sakin olmaya çalışın. İkili konuşmalar gergin bir hal alabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğiniz için yeni bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Meslekte birlikte çalıştığınız kişilerle iletişim içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri paylaşmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Sosyal konularda daha fazla ön planda olmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızı organize edip, program yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Bugün işyerinde göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların üzerinde daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Yön vermek istediğiniz işlerinizde takım çalışması yapmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Akşam saatlerinde gergin ortamlardan kaçının.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Hareket halinde olacağınız bir gündesiniz. Yeni şeyler öğrenmek için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Bazı konularda bütünü görmek çok daha kolay olacaktır. Akademik konular ilginizi çekebilir. Gün içinde uyum içinde olmaya önem verebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKBisiklet ve Trafik Kuralları
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca26 Kasım Yay Yeniayı
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkŞakak dolgusu estetiği
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluKendini Kabul Eder miydin?
Merve Girgin
Merve GirginDeneysel Makyaj Teknikleri
Esra Karaosmanoğlu
Esra KaraosmanoğluVata Mevsiminde Beden Başkadır
Diyetisyen Fatma Gönen
Diyetisyen Fatma Gönen10 Sağlıklı Abur Cubur
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluMars Akrep’te hayatımıza neler getiriyor?
Serra Özsoy
Serra ÖzsoyGen-Z ve Moda
Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu
Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis TorluoğluHangi Baharat Nasıl Saklanır?
En Çok İzlenen Videolar
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu TarifiYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu Tarifi
Eda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen YavuzerEda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen Yavuzer
Vajinismus nasıl tedavi edilir?Vajinismus nasıl tedavi edilir?
Vajinismus nasıl anlaşılır?Vajinismus nasıl anlaşılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üst solunum yolu enfeksiyonları nelerdir? Çocuklarda boğaz enfeksiyonu neden olur, belirtileri nelerdir?

Üst solunum yolu enfeksiyonları nelerdir? Çocuklarda boğaz enfeksiyonu neden olur, belirtileri nelerdir?

Ünlü stili: Camila Morrone

Ünlü stili: Camila Morrone

Brokoliyle barışmanızı sağlayacak 6 brokoli tarifi

Brokoliyle barışmanızı sağlayacak 6 brokoli tarifi

Boğaz gıcıklanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Boğazdaki kaşıntı ve gıcığı bitkisel yöntemlerle geçirmenin yolları

Boğaz gıcıklanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Boğazdaki kaşıntı ve gıcığı bitkisel yöntemlerle geçirmenin yolları

Sıradaki Haber