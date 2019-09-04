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04.09.2019 - 09:56

Bakla çorbası tarifi

Bakla çorbası, çok aratılan ve merak edilen çorbalar arasında yer alıyor. Peki, bakla çorbası nasıl yapılır? Bakla çorbası için malzemeler neler? İşte bakla çorbası tarifi...

Bakla çorbası tarifi

En çok aranan tariflerden biri olan bakla çorbası tarifini sizinle paylaşıyoruz. Baklayı tek başına yiyemeyenler bu çorbayı yaparak kendilerine bir şans daha verebilirler. Yapımı çok basit olan bakla çorbası için malzemeleri şimdiden hazırlayın. İşte bakla çorbası tarifi... 

Malzemeler:

-350 gr bakla
-1 çay bardağı ayçiçeği yağı
-4-5 taze soğan
-2 dal dereotu
-6 su bardağı sıcak et suyu
-1 çorba kaşığı un
-1 limonun suyu
-1 çay kaşığı pulbiber
-Tuz

Terbiyesi için:

-1 yumurta
-2,5 çorba kaşığı un
-3 çorba kaşığı yoğurt

Bakla çorbası nasıl yapılır?

-Baklaların uç kısımlarını koparıp temizleyin. Yıkayıp süzün ve kararmaması için bir çorba kaşığı un ve limon suyu ilaveli suda 10 dakika bekletin.
-Süzüp küçük parçalara doğrayın. Taze soğanları temizleyip kıyın.
-Dereotunu temizleyip dal dal ayırın. Ayçiçeği yağını tencerede ısıtıp baklayı ekleyin. Baklaların rengi değişene kadar karıştırarak soteleyin.
-Taze soğan, sıcak et suyu ve tuzu ilave edip sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirin.
-Terbiyesi için un, yumurta ve yoğurdu bir kasede çırpın. Bir kepçe kadar çorba suyunu azar azar ekleyip karıştırın.
-Terbiyeyi kaynamakta olan çorbaya azar azar ilave ederek karıştırın. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın.
-Kaselere paylaştırıp dereotu ve pulbiberle süsleyin. Sıcak servis yapın.

Afiyet olsun.

 

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