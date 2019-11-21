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21.11.2019 - 09:26 |

Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir, neler geçirir? Balgam söktürücü bitkiler ile balgam nasıl atılır?

Özellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan balgamlı öksürük kişiyi oldukça rahatsız edeb bir durumdur. Balgamlı öksürük, solunum yollarında meydana gelerek, sümüksü bir kıvamda olur. Balgamlı öksürük çoğu zaman dışarıya atılamaz. Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir, balgamlı öksürük nedenleri nelerdir, balgamlı öksürüğü kesmek için neler yapılabilir sorularını sizler için araştırdık.

Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir, neler geçirir? Balgam söktürücü bitkiler ile balgam nasıl atılır?

Balgamlı öksürük kişinin solunum yollarında meydana gelerek günlük hayatta çeşitli sıkıntıların yaşanmasına neden olur. Balgamlı öksürük genellikle kışın soğuk havalarda veya sigarayı çok fazla içen kişilerde meydana gelir.

 

Balgam nedir?
Balgam, akciğerlere trake borusuyla devamında salgılanan bir salgıdır. Mukus olarak ta bilinir. Trake borusuna kaçmış olan toz gibi maddeleri kendine yapıştırmak ve dışarıya atabilmek için oluşur. Trakede iki farklı hücre bulunur. Bunlardan biri olan goblet hücresinde bu salgı meydana gelir.

 

Balgam genellikle kişinin akciğerlerinde toplanır sonrasında ise ağız yoluyla dışarıya atılır. Ancak çoğu zaman akciğerler balgamı dışarıya atmakta zorlanırlar. Bu durumun sonucunda insanlar, balgamlı öksürüğe ne iyi gelir, öksürük balgam söktürücü bitkiler nelerdir gibi soruların cevaplarını araştırmaya başlamışlardır.

Soğuk havaların yüzünü iyiden iyiye gösterdiği şu günlerde sizde balgamlı öksürükten şikâyetçiyseniz birazdan vereceğimiz balgamlı öksürüğe ne iyi gelir sorusuna verdiğimiz cevapları okuyabilirsiniz.

Balgamlı öksürüğü kesmek için yapılması gerekenler
Buharlı su yöntemi
4 su bardağı suyu kaynatın. İçerisine bir çorba kaşığı deniz tuzu ekleyin. Su ılındığında burnunuzu bu su yardımıyla yıkayın.

Tereyağlı pekmez
1 su bardağı suyu tencereye atıp kaynatın. Daha sonra içerisine 1 çorba kaşığı pekmez, 1 çorba kaşığı da tereyağı ekleyin. Bu şekilde ocakta kaynadıktan sonra ılınmasını sağlayın. Ilııdıktan sonra aara ara için.

Limonlu su
Suyun içerisine sıkacağınız limon suyu da balgamı söktürmeye yaracak bir diğer önemli yöntemler arasında yer alır. Gün içerisinde içtiğiniz suyun içerisine ekleyeceğiniz birkaç damla limonun balgam söktürücü özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Sıcak su buharı
Buharlı sıcak duşta balgam söktürmeyi sağlayacak diğer önemli etkenlerdendir. Duşa girdiğinizde de buhardan faydalanacağınız gibi, tencerede de uygulayabileceğiniz bir diğer yöntemle de buhardan faydalanabilirsiniz.

Balgamlı öksürüğü gidermekteki en önemli amaç solunum yollarındaki tıkanıklığı giderip, öksürüğü de aynı anda azaltmak içindir. Balgamı aynı zamanda doğal tedavi yöntemleri ile de azaltabilirsiniz. Ancak bunun için balgam söktürücü bitkileri bilmeniz gerekir.

Balgam söktürücü bitkiler nelerdir?
Zencefil
• Zencefil öksürüğü azalttığı gibi balgamında hızlı bir şekilde atılmasına yardımcı olur. Bir kaşık taze zencefil dilimleri bir fincan kaynamış suya eklenir. Birkaç dakika demlenmesi sağlanır ve ardından, 2 çay kaşığı bal eklenir. Bu yatıştırıcı zencefil çayı gün boyunca birkaç kez içilir.

Zerdeçal
Zerdeçal, güçlü antiseptik içeriğine sahiptir. Solunum yollarında aşırı mukus üretimine neden olan bakterilerin ölmesini sağlar.

• Bir çay kaşığı zerdeçal bir bardak sıcak süte eklenir. Bu karışım, sabahları bir kez içilir ve yatmadan önce de bu durum tekrarlanır.

Meyan kökü
Meyan kökü çay olarak tüketildiğinde balgam söktürücü özellik göstermektedir. Meyak kökü aynı zamanda astım, bronşit ve solunum sistemi ile ilgili diğer hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Rezene
Rezene çayının öksürüğü azaltmanın yanı sıra balgam söktürücü özelliği de bulunmaktadır. Aynı zamanda rezene çayı kuru öksürüğü de zamanla iyileştirir.

Anason
Anason bitkisinde creosol ve alpapinene maddeleri bulunmaktadır. Bu maddeler burun tıkanıklığını geçirerek, mukus oluşumunu gidermeye yardımcı olur.

Kekik

Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir, neler geçirir Balgam söktürücü bitkiler ile balgam nasıl atılır

Kekik çağı eski dönemlerden beri grip ve soğukalgınlığı tedavisinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda kekik çayının içerisine ekleyeceğiniz bir kaşık balda öksürüğü yumuşatarak, balgamın sökülmesine yardımcı olacaktır.

Balgamlı öksürük neden olur?
Balgamlı öksürüğün en önemli nedeni akciğerlerde önemli bir hastalığın geliştiğini işaret eder. Bunun en basiti akut bronşittir. Akut bronşit hava yollarına mikropların inerek orada mukus oluşturması durumudur. Çeşitli mikropların hava yollarına inerek tıkanma yaratması balgamın en önemli nedenleri arasında yer alır.

Sigara
Sigara da balgama neden olan bir diğer etkendir. Sürekli sigara içen birisinin balgam çıkarması gerekir. Aksi takdirde balgam hava yollarını takıp nefes almayı güçleştirecektir.

Kötü kokulu balgam
Kötü kokulu balgamlar genellikle bir akciğer apsesinin göstergesidir. Bunun dışında çürük dişler ağız kokusuna neden olduğundan dolayı kötü kokulu balgama da neden olabilir.

 

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