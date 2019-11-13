Balkabaklı brioche (Fransız ekmeği) tarifi

Fransız ekmeği brioche tarifi, piştikten sonra aldığı hafif kahverengi renk, bol yumurta ve tereyağı içeriği ile bilinir. Her ne kadar ekmek gibi yapılsa ve uzun süre mayalandırılsa da süt ya da bazı tariflerde reçeteye katılan krema, onu kahvaltı ve beş çaylarının yıldızı yapar. Biz sizin için balkabaklı versiyonunu paylaştık. Tam mevsimi olan balkabağı ile brioche tarifi hazırlamak için malzemeleri hazırlayın!

Malzemeler:

-3,5-4 bardak un

-1 yumurta

-1 büyük yumurta sarısı

-Yarım fincan esmer şeker

-2 çay kaşığı instant maya

-Bir tutam deniz tuzu

-1 bardak haslanmış balkabağı püresi

-1\4 bardak süt

-10 yemek kaşığı oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı

Üzeri için;

-1 yumurta ve 1 çorba kaşığı su

-İnce beyaz şeker

Nasıl yapılır?

-Bir karıştırma kabına şeker, mayayı, tuzu, yumurtayı, kabak püresini ve sütü ekleyip yaklaşık 5 dakika hızlıca çırpın.

-Daha sonra tereyağını ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Son olarak unu da ekleyerek yapışkan bir hamur elde edin.

-Hamuru yağlanmış bir kaba aktarın ve üzerini örtün. 1 saat boyunca ılık bir yerde beklettikten sonra 1 gün boyunca buzdolabında bekletin.

-Ertesi gün hamuru 16 eşit parçaya bölün ve unlanmış yüzeyin üzerinde hamurları yuvarlayın.

-Yağlanmış fırın kabına ya da tepsisine hazırladığınız hamurları dört sıra halinde yerleştirin ve kalan topları da 4'er şeklinde üst üste dizin. Üzerini örtün ve ılık bir yerde 1 saate kadar dilendirin.

-Daha sonra fırınınızı 180 dereceye ayarlayın ve 35-40 dakika pişirin.

-Soğuduktan sonra üzerine şeker serpin.

Afiyet olsun.