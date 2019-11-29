Balkan yöresinin vazgeçilmez tarifi: Çene çarpan çorbası
Balkan yöresinin vazgeçilmezi ve Anadolu'da sıklıkla yapılan çene çarpan çorbası tarifini sizinle paylaşıyoruz. Yeşil mercimek ve kesme makarnadan oluşan bu çorbayı çok seveceksiniz! İşte çene çarpan çorbası tarifi...
Balkan yöresine ait olan çene çarpan çorbası tarifi için malzemeleri hazırlayın! Anadolu da sıklıkla yapılan bu çorbayı evinizde kolayca yapabilirsiniz. Ana malzemesi yeşil mercimek ve kesme makarna olan çene çarpan çorbası kış aylarında içinizi ısıtacak. İşte çene çarpan çorbası tarifi...
Malzemeler:
-1/2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
-2 adet orta boy kuru soğan
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 yemek kaşığı zeytinyağı
-2 yemek kaşığı un
-1/2 su bardağı erişte
-8 su bardağı sıcak tavuk suyu
-1/2 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
-1 yemek kaşığı tereyağı
-1 tatlı kaşığı nane
-1 çay kaşığı pul biber
Hazırlanışı:
Birinci adım: Kuru soğanları küçük küpler halinde yemeklik doğrayın, gözle görünür olmasını istemiyorsanız arzuya göre rendeleyin.
İkinci adım: Zeytinyağı ve tereyağını geniş bir tencerede kızdırın. Doğranmış kuru soğanları katıp hafif bir renk alana kadar kavurun. Unu ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırarak kısık ateşte kavurma işlemini sürdürün.
Üçüncü adım: Hafif bir renk alan ve kokusu çıkan una sıcak tavuk suyunu azar azar ilave edin. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.
Dördüncü adım: Kısa bir süre, hafif diri kalana kadar haşlayıp fazla suyunu süzdüğünüz yeşil mercimekleri tencereye alın. Tuz ekleyin. Orta ateşte kaynamaya başlayan tavuk suyuna erişteleri atıp uzayıp şişene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
Beşinci adım: Küçük bir sos tenceresinde tereyağı eritin. Kızgın yağa nane ve pul biber katıp karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Hazırladığınız kuru baharatlı yağı çorba tenceresine döküp karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Sıcağı sıcağına servis edin.
Afiyet olsun.