09.08.2019 - 10:01
Bamya kızartması tarifi
Yaz sebzelerinin vazgeçilmezi olan bamyayı kızartarak servis etmeyi hiç denediniz mi? Eğer bamya yemeğini sevmiyorsanız ve yiyemiyorsanız, size verdiğimiz tarifi uygulayarak bamyaya karşı tüm olumsuz düşüncelerinizi ortadan kaldırabilirsiniz. İşte bamya kızartması tarifi...
Yaz mevsiminde sofralarda yerini alan bamyayı, bir de kızartarak deneyin! Mükemmel bir lezzete dönüşen bamya, sevmeyenleri bile bu tarifte buluşturacak. Yapım aşaması çok basit olan ve hafif olan bamya kızartması tarifini sizinle paylaştık. İşte bamya kızartması tarifi...
Malzemeler:
-Yarım kilo büyük bamya
-2 adet yumurta
-1 su bardağı süt
-3/4 su bardağı un
-1 tatlı kaşığı kajun baharatı
-Tuz ve karabiber
Bamya kızartması nasıl yapılır?
-Yumurta, süt, un ve baharatları çırparak pürüzsüz krep hamuru gibi bir hamur hazırlayın.
-Yıkanmış bamyaların tepelerinden çok az kesin ve sularının gitmesi için bir kağıt havlu üzerine alın.
-Harca bulayarak kızgın yağda kızartın.
-İster yoğurtla ister domates sosuyla servis yapın.
Afiyet olsun.