05.10.2019 - 11:06 |
Bana trol sayını söyle sana ne olacağını söyleyeyim!
Çocukların merakla beklediği Miyase Sertbarut'un “Ünsüz Youtuberın Günlüğü Troller"i Altın Kitaplar logosuyla 1 Ekim’de raflarda!
Ezgi’nin annesi belediye başkanlığı seçimi için aday olur. Onu bu yola iten ise reklamcı Ethem amcadır. Seçim kampanyasını o üstlenir. Ezgi ve arkadaşları da internette, sosyal medyada trollük yaparak karşı tarafı zayıf düşürmeye çalışacaktır. Tabii seçim kampanyasına dâhil olan çocukların karşısında elleri armut toplamayan rakipleri vardır. Böylece trollük iki tarafın da silahı hâline gelir. Bu mücadele, okuru bir yandan güldürürken bir yandan da reklamların hayatın her alanında algıyı nasıl değiştirebileceğini gözler önüne sermektedir.
Tür: Çocuk- Roman
Sayfa Sayısı: 192
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 16.00 TL
Dağıtım Tarihi: 01.10.2019