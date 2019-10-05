Bana trol sayını söyle sana ne olacağını söyleyeyim!

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

KOVA

BALIK

Bugün Bugün kendinizi daha sorumlu ve kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Kısıtlamalar ve görevler yüzünden zorlanabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün düşünce ve inançlarınızda bazı zorluklar, yetersizlikler gündeme gelebilir. Uzaklarla ilgili konulara da ciddi gözle bakmak ihtiyacı içindesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Özellikle işle ya da bağlayıcı sorumluluklar nedeni ile kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Bazı şanssızlıklar var, aşırı ısrarcı olmamalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün özellikle evlilikte ve arkadaşlıklarda hoşnutsuzluk çıkarabilecek olaylar gündeme gelebilir. Ailevi konularda gerçekçi düşünmek zorundasınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. Özellikle sizi meşgul eden konular ya da düzensizlikler yüzünden yorulabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sevdiklerinizle ilgili konulara odaklısınız. Ancak çocuklarla ilgili konular zorlanabilir. Aşkta da aşırı ısrarcı olmamakta fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün ailevi işler yüzünden kendinizi daha sorumlu hissedebilirsiniz. Evde yaşlılarla ilgili konular ya da sınırlayıcı koşullar olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Düşüncelerinizde daha gerçekçi olmak durumundasınız. Ancak olumsuz fiirlere, duygulara kapılmamaya çalışmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Harcamalarınıza özellikle dikkat etmelisiniz. Aradığınız desteği bulma konusunda zorluklar olabilir. Maddi kayıplara dikkat edin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuzda iken şahsi alanda daha isteklisiniz. Ancak ailevi alanda sizi meşgul eden sınırlamalar da söz konusu olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kısıtlamalar ya da elde olmayan nedenler yüzünden kendinizi hapiste hissedebilirsiniz. Olaylar karşısında daha esnek olmaya bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku