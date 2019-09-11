Uzun bir günün sonunda eve geldiğinizde kendiniz için yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri banyo yapmaktır. Sabah kısa vakitlerde yapılan duşları bir kenara bırakın. Artık vücudunuza ve ruhunuza hediye verebileceğiniz bir banyoya sahip olmalısınız. İşte banyonuzda mutlaka olması gereken 6 keyif verici özellik...

Bambu tutucular

Banyonuzda kaliteli zaman geçirmenin yollarını aramalısınız. Küvetin içindeyken kahvenizi, şarabınızı yudumlamak veya müzik dinlemek, telefonunuzdan meditasyon videoları dinlemek için harika bir yardımcı edin.

Banyo köpüğü

En dinlendirici köpükler arasında ilk sırada yer alan lavanta, vücudunuza bir hediye gibidir. Kendinizi bu lüksten mahrum etmeyin.

Küvet yastığı

Banyo keyfinizi bu yastıklarla rahat bir gevşeme saatine çevirebilirsiniz.

Banyo tuzu

Banyodan sonra pürüzsüz, sağlıklı bir cilde sahip olmak için banyo tuzlarından yararlanın. Okaliptus sevenler için bu seçenek ilk sırada yer alacaktır. Antibakteriyel, anti-inflamatuar etkisi olan okaliptüs banyo tuzlarını tercih edebilirsiniz.

Banyo lifi

Konu banyo lifi olduğunda ucuza kaçmayın ve cildinizi en iyi biçimde temizleyecek, pul pul görüntüden kurtaracak olan iyi marka bir lif edinin.

Jakuzi

Eğer mümkün oluyorsa jakuzi özelliği olan bir küvet sahibi olun. Masaj etkisi olan su basıncı, vücudunuzu rahatlatacaktır.