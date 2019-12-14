Başak burcu aşk hayatı hakkında her şey

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SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Evinize, ailenize yönelik bir konu ile daha fazla ilgilenebilirsiniz. Bugün kendi duygularınızı da anlamaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde yakın çevrenizde sizi duygusal açıdan hassas kılan konular olabilir. Yakın çevrenizde hareketlilik ve ziyaretler de mümkün.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Parasal konularda biraz daha akılcı hareket etmelisiniz. Maddi konular üzerinde daha fazla düşünebilir, kimi zaman endişeler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuzda ilerlerken dışsal etkilere daha açık ancak oldukça hareketlisiniz. Kendinizi ortaya koymakta zorlanmayacaksınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Olaylar tam istediğiniz yönde ilerlemiyor olabilir. Duygusal açıdan sizi meşgul eden koşullar içindesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sizi duygusal açıdan meşgul eden konular gündeme gelebilir. Ailevi bir konu üzerinde daha fazla düşünmek ihtiyacı hissedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Oldukça hareketli ve ailevi açıdan dikkat çekebilecek koşullar içindesiniz. Kendinizi göstermek ve duygularınızı da yönetmeniz gerekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sezgilerinizden daha çok yararlanabileceğiniz ve duygularınızı paylaşabileceğiniz imkanlar var. Uzaklar ve yolculuklar da gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sizi uğraştırabilecek durumlar ve hassasiyetler gündeme gelebilir. Ortaklı konular, başkalarının tutumu nedeni ile psikolojiniz zorlanabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eşiniz, karşılıklı konular daha fazla hassasiyet getiriyor. Bugün ailevi bir konuda daha esnek olmak gereği var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sizi duygusal açıdan meşgul eden durumlarla karşılaşabilirsiniz. Biraz daha fazla çaba göstermeniz de gerekiyor.Devamını Oku Devamını Oku