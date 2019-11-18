Başarabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Aslan burcunda ilerlerken, her zamankinden daha kararlı ve başarıya odaklı bir tutum içindeyiz. Kişisel çatışmalara girmediğimiz sürece işler yolunda ilerleyebilir. Akrep burcuna ilerleyen Mars ise duygusal bir odaklılık içinde olabileceğimizi gösteriyor. Hedefe ilerlemekte zorlanmayacağız.

Nelerden kaçınmalı? Özellikle ortaklaşa konular içinde kendi isteklerimizi daha fazla vurgulayabiliriz. Bu durum inatlaşmamaya varmamalı. Hemen öğleden sonraki saatlerde daha keyifli ve uyumlu olabileceğimiz imkanlar var. Bu saatlerde sohbetler, kazançlı işler ve alışverişler yapabiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde de başkalarının önerilerinden destek alabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Mısır İlişkilerimizi kullanmaya bakalım. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da Tohum günündeyiz. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Yeni anlaşmalar ve ilişkiler kurabiliriz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir.