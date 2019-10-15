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15.10.2019 - 15:31 |

Basım Teknolojileri, Printİstanbul2019 çatısı altında buluştu

3. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu (Printİstanbul2019), tüm sektör paydaşlarını İstanbul’da bir araya getirdi. Basım endüstrisinin önemini hiçbir zaman yitirmeyeceğinin vurgulandığı sempozyumda akıllı ambalajlar, basılı elektronikler, dijital tekstil ve kişileştirilmiş ürünlerin günümüzde daha çok değer kazandığı ifade edildi.

Basım Teknolojileri, Printİstanbul2019 çatısı altında buluştu

3. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu (Printİstanbul2019), 9 ülkeden, 20 farklı üniversitedeki farklı disiplinden 90 bilim insanı, 20 lisansüstü, 300 lisans ve ön lisans öğrencisi ile basım sanayi çalışanlarının katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti. Basım Teknolojileri alanındaki tüm paydaşları tek çatı altında toplayan Printİstanbul2019, Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Bölümü tarafından düzenlendi. Düzenleme Kurulu Başkanlığı’nı Doç. Dr. Ahmet Akgül ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Oğuz’un yaptığı sempozyuma Bilim Kurulu’nun değerlendirmesi sonucu 40 sözlü bildiri ve 4 poster katılımı oldu.

Etkinlikte, Basım Teknolojileri Eğitimi alanında, dünyaca tanınan Almanya’nın Stutgart Medya Üniversitesi’nin Basım ve Medya Teknolojileri Fakültesi’nin Dekanı Prof. Dr. Volker Jansen, ‘Basım Endüstrisinde Endüstrinin Değişimi ve Gelecekteki Gelişmeler’, İngiltere’nin Swansea Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tim Claypole, ‘Esnek Ambalajlar için Fleksografik Baskı’ adlı sunumlarını yaptılar. Ayrıca Prof. Dr. Claypole, sempozyum kapsamında ‘Esnek Filmler ve Akıllı Ambalajlar için Fleksografideki Gelişmeler’ adlı yarım günlük bir workshop da gerçekleştirdi.

Akıllı ambalaj, dijital tekstil dönemi

Sunulan bildiriler ve değerlendirmeler ışığında basım endüstrisinin önemini hiçbir zaman yitirmeyeceğinin vurgulandığı sempozyumda; akıllı ambalajlar, basılı elektronikler, dijital tekstil, kişileştirilmiş ürünler, gıda ambalajlarında migrasyon ve benzeri konuların günümüzde önem taşıdığı belirtildi. Bu ürünlerin güvenilirliği kanıtlanmış standartlara uygun olarak üretilmesinin zorunlu olduğunun altı çizildi.

‘Ekolojik Ayak İzi’ belirlenmeli

Sektördeki tüm paydaşların eğitim kurumları ve STK’larla birlikte çalışması gerektiğinin de ifade edildiği sempozyumda, sektördeki sorunlar ile ilgili hazırlanan raporların Devlet Planlama Teşkilatı’na sunulması önerildi. Basım sektörünün ‘Ekolojik Ayak İzi’nin belirlenmesi, atıkların toplanması, dönüştürülmesi veya bertaraf edilmesi konusunda gereken önlemlerin de alınması konusundaki hassasiyet dikkat çekti.

Öğrencilere mentor olunmalı

Dünyadaki basım teknolojilerinin sürekli izlenmesi, elektronik yayıncılığın yaygınlaşması için gereken çabanın gösterilmesi de vurgulanırken, nitelikli işgücü için üniversite – sanayi iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği söylendi. Ayrıca, basım teknolojileri lisans ve ön lisans eğitimi alan öğrenciler için mentorlük sisteminin hayata geçirilmesi kararı alındı.

‘Altın Hurufat Ödülü’ BASEV’in

Gala yemeğinin ardından 1951 yılında eğitime başlayan ve o yıllarda ülkenin tek müstakil matbaa meslek lisesi olan Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yapmış, sektöre çok sayıda eğitimli matbaacıyı kazandırmış ve meslekte 50. yılını tamamlamış hocalara ‘Onur Plaketleri’ verilirken ‘Matbaacılığın Oscar’ı kabul edilecek ‘Altın Hurufat Ödülü’ de ilk kez BASEV’e (Basım Sanayi Eğitim Vakfı) verilerek sahibini buldu. Sempozyum sonunda tüm katılımcılara, önemli bir kaynak olan ‘Grafik Sanatları için Kimya’ kitabı hediye edildi.

 

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