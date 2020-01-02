Enteresan Yöneticiler (!)

BAZI YÖNETİM TAİFESİ DAVRANIŞLARI (!)

Karakter salvosu atmaktan kendini geliştirmeye zamanı, gücü kalmamış zihinler,

Doğruyu yapmayı kasten geciktiren egolar,

Dedikodu gündemini takipten zevk alan hatta bazen malzemeyi bizzat veren mikser ağızlar,

İşinden ya da çalışanlarından bıktığı için personeliyle daha çok muhatap olmak yerine çözümü sürekli yönetim ve saire eğitimleri alarak sözüm ona yeni oyunlar ve tekniklerle suya sabuna dokunmadan çözmeye çalışan yarı İngilizce ağızlı işgüzarlar,

Mizahçıların kendilerini taklit etmesine sadece sade bi mizah olarak bakan kendini görmez gözler,

Havalı sözcükler uçuşan toplantıları artık aksiyon alalım diye tamamlayan, günün yarısından fazlasını sevimsiz, verimsiz, “yöneticiyim ben, ben sizin yöneticinizim” tatminli toplantılarla geçiren yüzsüzleşmiş kibirler,

Sadeleşmesi gerekirken gittikçe çetrefilleşen yönetme anlayışları,

Ve ha bire yeni yönetim modeli eğitimleri almanın, bununla 2 saat mutlu olmanın dayanılmaz manasızlığı,

BAY İFADE Volkan Akay

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